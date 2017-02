Barcelona knuser Alaves i forsmag på spansk pokalfinale

Der var mål på menuen, da Barcelona lammetævede Alaves. Foto: VINCENT WEST / Scanpix Denmark

Det endte med en 6-0-sejr til FC Barcelona, da årets to spanske pokalfinalister lørdag stod over for hinanden.

FC Barcelona slog lørdag Alaves 6-0 i en forsmag på den spanske pokalfinale om tre måneder.

Bedømt på lørdagens ligaopgør har Alaves ingen chance for at overraske 27. maj, når de to hold står over for hinanden i Copa del Rey.

Det lykkedes dog hjemmeholdet at holde stand i lidt over en halv time, men da Barcelona først fandt vej til målet, gik det hurtigt.

Luis Suarez åbnede otte minutter før pausen, da uruguayaneren inde foran mål prikkede et indlæg over stregen til 1-0.

Kort efter fordoblede Neymar føringen, efter at Barcelona-spillerne pressede højt og generobrede bolden.

Efter pausen øgede Lionel Messi til 3-0, inden Alaves-spilleren Alexis kort efter blev presset til et selvmål.

Ivan Rakitic stod for 5-0-scoringen, før Luis Suarez med sin anden scoring lukkede målfesten med 6-0-træfferen midtvejs i anden halvleg.

Barcelona måtte rejse fra kampen med en alvorlig skade, da Aleix Vidal blev tacklet, mens støvlen blev siddende i græsset.

Anklen eller skinnebenet blev hårdt medtaget, og der venter utvivlsomt højrebacken en længere pause.

Barcelona topper ligaen med 48 point foran Real Madrid med 46. Madrilenerne har dog spillet tre kampe færre end ærkerivalen. Senere lørdag møder Real Madrid på udebane Osasuna.