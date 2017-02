Ståle forklarer 'uortodoks' plan: Sådan ville han træne både FCK og Norge

Ståle Solbakken ville gerne være træner for både Norge og FCK. Foto: Liselotte Sabroe / Scanpix Denmark

Ståle Solbakken forsøgte at lægge en plan, som gjorde, at han både kunne blive norsk landstræner og stadig være FCK-manager.

Norges førstevalg til posten som landets fodboldlandstræner var Ståle Solbakken, der er manager i FC København.

Det blev gjort klart, og samtidig erkendte nordmanden, at han var i dialog med det norske fodboldforbund, selvom han havde kontrakt med FCK til sommeren 2018.

Men den 11. januar sagde Solbakken nej til Norge, og fredag forlængede han så kontrakten med de danske mestre, som nu løber frem til 2021.

Det betyder imidlertid ikke, at Ståle Solbakken ikke ønskede at træne begge.

- Jeg havde seriøst så meget lyst til Norge-jobbet, at jeg prøvede at finde en noget uortodoks løsning. Planen var at sammensætte et team både i Norge og i København, som var så stærkt, at jeg kunne have begge jobs frem til sommeren 2018. Så kunne der evalueres derefter, siger Ståle Solbakken til VG.

- Mens jeg var på ferie, prøvede jeg at finde en løsning. Jeg tegnede og satte op, hvor jeg ønskede mig det med begge jobs. Jeg tror, det kunne have fungeret i en periode.

Norge endte med at ansætte den tidligere svenske og islandske landstræner Lars Lagerbäck, efter at Ståle Solbakken havde sagt nej til tilbuddet.

Faktisk var det mest af alat ydre faktorer, der spillede ind i hans fravalg af Norge-FCK-projektet.

- Til sidste følte jeg, det blev for kompliceret, og at der ville være for meget modstand. Det kræver rigtig meget, du må gå 100 procent ind i det, og jeg ved, at modellen ville blive både kritiseret og latterliggjort gennem 18 måneder. Om FCK ville godtage en sådan løsning, aner jeg ikke. Jeg kom aldrig så langt, at jeg fremlagde planerne for dem.

Og så faldt femøren endelig, da hans kone, Anniken, kunne se på ham, at han tvivlede. Han refererer hendes ord således:

- Er du ikke sikker, så skal du ikke gøre det. Og brug ikke familiekortet. Det er dit job. Tænk på, om det er det her, du virkelig vil.

Ståle Solbakken spillede i sin aktive karriere 58 landskampe for Norge.

Han var i første omgang træner i FCK fra 2006 til 2011, og siden blev han ansat igen i 2013 efter mislykkede trænergerninger i FC Köln og Wolverhampton.