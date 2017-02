Ajax-spiller anklages for denne usportslige handling: - Det var et trick

Ajax-spilleren Joel Veltman kom efter søndagens kamp mod Sparta Rotterdam i fokus for en usportslig handling i kampen.

I det 52. minut af kampen mellem danskerklubben Ajax og Sparta Rotterdam i den bedste hollandske fodboldrække gik anrgiberen Bertrand Traoré i græsset efter en tackling.

Her lå han og ømmede sig, mens danske Lasse Schöne spillede bolden ud til Ajax' viceanfører Joel Veltman.

Jeg ved godt, man ikke vinder priser for den slags Joel Veltman

Veltman rakte to gange armen ud mod Ivan Calero fra Sparta Rotterdam som for at fortælle, at han ville have spillet stoppet, så Traoré kunne blive tilset.

Men da Calero stoppede op og så sig tilbage, løb Veltman ned mod baglinjen og sparkede et indlæg ind i feltet.

- Ah, det var et trick. Bertrand lå på jorden, så jeg tænkte, at jeg ville udnytte det. Jeg lod, som om jeg ville sparke bolden ud. Så kiggede fyren (Calero, red.) sig bagud, og på det tidspunkt tænkte jeg bare, at jeg skulle af sted, siger Joel Veltman til FOX Sports.

- Jeg ved godt, man ikke vinder priser for den slags, men det var ikke mere end et trick. I omklædningsrummet sagde de, at jeg havde fået et dødsspark, hvis jeg havde gjort det mod dem. Hvad jeg ville gøre, hvis der blev scoret på indlægget? Et mål er et mål.

På det sociale medie Twitter vinder Veltman langt fra nogen præmier. Her bliver han udstillet som 'usportslig', og med en vis ironi i stemmen langede Spartas træner Alex Pastoor ud efter Veltman.

- Jeg synes, det var meget sportsligt - især den gestus med armen.

Ajax vandt kampen 2-0, hvor landsholdsspilleren Kasper Dolberg lagde op til det første og scorede det andet.