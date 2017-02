Brøndbyfans boykotter FCK-kamp

FCK - Brøndby i Telia Parken. Superligafans fra Brøndby IF på besøg. Foto: Nils Meilvang / Scanpix Denmark

To store fangrupper til Brøndby IF boykotter det kommende københavnerderby.

På grund af uenigheder inddrog FC København i første omgang billetter til Brøndbys fans til næste uges topkamp i Telia Parken.

Siden blev klubberne enige om et billetsalg, men nu ser det alligevel ud til, at Superligaens nummer et og to kommer til at mødes uden specielt mange blågule supportere på lægterne.

Brøndby-fangrupperne Brøndby Support og Alpha boykotter således kampen på grund af utilfredshed med udebaneafsnittet. Det skriver Brøndby Support på sin hjemmeside i en erklæring, der også er underskrevet af fangruppen Alpha.

- Desværre er forholdene til kampen den 19. februar ikke blevet forbedret, og derfor bliver vi nødt til at stå ved det, vi har sagt siden april 2016: At de nuværende forhold, vi bliver budt i Telia Parken, ganske enkelt ikke er acceptable, hvorfor vi ikke møder op til kampen.

- Det ville koste os fans over en kvart million kroner alene i udgifter til billetter for at stå i et afsnit, hvor vi ikke kan give vores spillere den vokale og visuelle opbakning, som er et derby værdigt, og det ønsker vi ikke at støtte op omkring, lyder det.

På Brøndbys hjemmeside hedder det foreløbig, at man forventer at sælge billetter til kampen fra på mandag.

I søndagens udgave af avisen BT har 11 af superligaklubbernes officielle fanklubber givet sin mening om, hvad der er ligaens dårligste udebaneafsnit. Af de 11 klubber svarer otte, at det er udebaneafsnittet i Parken.