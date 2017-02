Efter uhyggelig lørdag i Spanien: Her er fodboldhistoriens værste benbrud

Jacob Olesen, Djibril Cisse og Andreas Cornelius har alle været ramt af grimme uheld i deres karrierer. Foto: Scanpix

To alvorlige skader skæmmede lørdagens spanske ligakampe, men dét er desværre en del af professionel fodbold. Vi har samlet sportens værste benbrud.

Advarsel: Stærke billeder senere i artiklen!

Fans af spansk fodbold fik desværre to rigtigt grimme skader at se i lørdagens kampe i den bedste række, hvor Barcelona og Real Madrid begge kæmpede for førstepladsen.

Midt på dagen måtte Barcelonas Aleix Vidal udgå kort før tid i mestrenes 6-0-sejr over Alaves med et brud på anklen efter et uheldigt sammenstød med Alaves' Theo Hernández. Barcelona-backen blev senere opereret, og forventes at skulle holde fem måneders pause.

I aftenens sene kamp blev det så endnu værre.

Real Madrids 3-1-sejr over Osasuna blev ligeledes overskygget af en grim skade til bundholdets 'Tano' Bonnín, der brækkede begge knogler i skinnebenet på lige så uheldig vis, efter et hændeligt sammenstød med hovedstadsklubbens Isco. Det er endnu uklart, hvor længe Bonnín må holde pause fra fodbolden.

Heldigvis er der langt mellem alvorlige skader som disse i professionel fodbold - men nogle gange går det desværre også endnu mere galt.

Vi har samlet en række uheldige spillere, der har lidt nogle af fodboldhistoriens værste benbrud, herunder.

Demba Ba, Shanghai Shenhua/Senegal, 17. juli 2016.

Demba Ba. Foto: STR / Scanpix Denmark

Fransk-senegaleseren var topscorer i den kinesiske Super League med 14 mål i 18 kampe, da hans sæson sluttede med et grimt brud på begge skinnebensknogler efter et uheldigt sammenstød med Shanghai SIPGs Sun Xiang. Djemba Ba forventes tilbage i marts.

Luke Shaw, Manchester United/England, 15. september 2015.

Luke Shaw. Foto: Andrew Couldridge / Scanpix Denmark

Manchester Uniteds dengang 20-årige komet havde fået en lovende start på tilværelsen i den engelske storklub efter sit 280 millioner kroners sommerskifte fra Southampton i 2014. Godt et år senere blev venstrebacken savet ned af PSV's Hector Moreno i en Champions League-kamp i 2015. Shaw fik dobbelt benbrud og måtte holde ti måneders pause fra fodbolden.

Andreas Cornelius, FC København/Danmark, 13. april 2015

Andreas Cornelius. Foto: Bo Amstrup / Scanpix Denmark

Landsholdsangriberen Andreas Cornelius kunne 'nøjes' med fire måneders pause trods et åbent brud på venstre ankel efter en voldsom og mistimet tackling fra Silkeborgs Dennis Flinta i en superligakamp. Cornelius missede dermed sommerens U21-EM, og en brødebetynget Flinta undskyldte for sin brutale tackling for rullende kameraer og forsikrede, at han aldrig havde haft til hensigt at skade FCK-forwarden.

Aaron Ramsey, Arsenal/Wales, 27. februar 2010

Aaron Ramsey. Foto: PAUL ELLIS / Scanpix Denmark

Arsenals Aaron Ramsey var lige fyldt 19 år, da Stoke Citys Ryan Shawcross' hovedløse tackling i en Premier League-kamp tvang den unge waliser til at tilbringe de næste ni måneder på sidelinjen med et dobbelt benbrud. I Arsenal mener man dog, at det i virkeligheden tog næsten tre år, før Ramsey både fysisk og mentalt var sig selv igen.

Marcin Wasilewski, Anderlecht/Polen, 30. august 2009

Marcin Wasilewski. Foto: LEFOUR-KRAKOWSKI-WAEM / Scanpix Denmark

Den 36-årige Leicester-forsvarer har en fortid i belgiske Anderlecht, som var tæt på at koste ham fremtiden. En ung Axel Witsel kom alt for voldsomt ind i en tackling i et ondt ligaopgør for Standard Liege i 2009 og gav polakken et dobbelt benbrud - og ni måneders pause.

Eduardo Silva, Arsenal/Brasilien, 23. februar 2008

Eduardo Silva. Foto: LEE MILLS / Scanpix Denmark

En vanvidstackling fra Birminghams Martin Taylor resulterede i både åbent ankelbrud og et brækket skinneben til Eduardo Silva, og kostede Arsenals brasilianer et år af karrieren - og nogle vil nok sige at ét år ikke kan gøre det. Kritikere hævder i hvert fald, at Silva aldrig blev den samme spiller igen efter skaden, og han blev solgt til Shakhtar Donetsk i 2010.

Jacob Olesen, Viborg/Danmark, 15. oktober 2006

Jacob Olesen. Foto: Jesper Nørgaard Sørensen / Polfoto

Viborgs Jacob Olesen fik en af de grimmeste skader i Superligaens historie i en bundkamp mod Vejle, da hans ben blev låst fast i græsset i en glidende tackling, der kunne høres på hele stadion. Lægbenet var brækket helt over, ledbåndene i anklen flået over og selve anklen gået ud af led. Olesen indstillede karrieren som blot 27-årig i slutningen af 2008, blandt andet som følge af sin frygtelige skade.

Alan Smith, Manchester United/England, 18. februar 2006

Alan Smith. Foto: MARTYN HARRISON / Scanpix Danmark

Alan Smith måtte ikke alene se sit hold tabe 1-0 til Liverpool på Anfield i 2006, men også se frem til en længere pause. Kort før tid kastede midtbanespilleren sig modigt ned i et John Arne Riise-frispark midt på banen, men brækkede skinnebenet og rev anklen af led, da hans støvle blev fanget i græsset og han landede uheldigt på sit eget ben. Det tog syv måneder før Smith igen kom i aktion for De Røde Djævle.

Djibril Cissé, Liverpool/Frankrig, 30. oktober 2004 og 7. juni 2006.

Djibril Cissé. Foto: Martin Rickett / Polfoto

Djibril Cissé er muligvis denne listes mest uheldige mand. Først brækkede han begge skinnebensknogler i venstre ben i en helt almindelig duel med Blackburns Jay McEveley i en ligakamp for Liverpool, og selvom han kom sig i rekordfart og allerede var tilbage på banen i april, var hans held ikke vendt.

Djibril Cissé. Foto: JEAN-PAUL PELISSIER / Scanpix Danmark

Godt et år senere gik franskmanden således glip af VM 2006, da han brækkede højre ben i venskabskamp mod Kina - det franske landsholds sidste træningskamp inden slutrunden.

Luc Nilis, Aston Villa/Belgien, 9. september 2000

@JJoshoneill was it u mate who I was talking to about Luc Nilis? Either way this was his injury... Euuurrrgghh #avfc pic.twitter.com/8WpBRowb9U — Joe (@JJoeJackman) July 24, 2015

Belgiske Luc Nilis fik en drømmestart i engelsk fodbold efter sit skifte fra PSV i sommeren 2000, men blot et lille halvt år senere skulle det hele være slut. I sin blot tredje optræden for Villa brækkede stjerneangriberen benet to steder i et ligaopgør mod Ipswich. Skaden var så slem, at Nilis frygtede, at benet skulle amputeres, og selvom det heldigvis ikke var tilfældet, så tvang skaden den 33-årige angriber til at indstille karrieren blot fire måneder senere.

Henrik 'Henke' Larsson, Celtic/Sverige, 22. oktober 1999

On this day in 1999, Henrik Larsson suffers a horrific leg break as Celtic lose 1-0 at Lyon in the UEFA Cup. pic.twitter.com/nm2M207QAy — On This Day Celtic (@OnThisDayCelts) October 20, 2016

Med 242 scoringer for klubben på syv sæsoner er svenske Henrik Larsson en klublegende i skotske Celtic. I 1999 frygtede næsten det halve Skotland dog for den svenske angribers fremtid, da han blev løbet ned bagfra i en UEFA Cup-kamp mod Lyon og brækkede venstre ben to steder. Syv måneder senere var 28-årige 'Henke' dog tilbage på banen, og altså stadig med mål i støvlerne.

David Busst, Coventry/England, 8. april 1996

Man Utd 1 Coventry City 0. April 1996. City's David Busst had a horror injury at Old Trafford that ended his career. pic.twitter.com/G3ShXZ7eXH — Michael H (@MikeH1964) November 3, 2015

Peter Schmeichel har den tvivlsomme ære at have været førstehåndsvidne til den måske grimmeste skade i engelsk fodbolds historie. I en kamp mod Manchester United kom Coventrys David Busst så galt afsted i en kollision med United-backen Denis Irwin få meter fra den danske landsholdskeeper, at angriberens skinneben brækkede.

Bruddet var så voldsomt, at knoglen stak ud gennem benet, og både Peter Schmeichel og flere af de andre spillere på banen kastede op på grund af det voldsomme syn og måtte efterfølgende have psykologhjælp.

I dagene efter skaden var amputation af underbenet for alvor på tale, men heldigvis fik David Busst lov til at beholde benet. Den 28-årige forsvarsspillers fodboldkarriere sluttede dog i dét gruopvækkende splitsekund i 1996.