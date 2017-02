Hooligans angriber italiensk verdensmester: - Politiet vendte sig bare om

Luca Toni Foto: GIUSEPPE CACACE / Scanpix Denmark

Luca Toni og Hellas Veronas præsident blev lørdag angrebet på vej til en kamp i den italienske Serie B.

Luca Toni, der var med til at sikre Italien verdensmesterskabet i fodbold i 2006 og som blandt andet har en glorværdig fortid i den tyske storklub Bayern München, blev lørdag angrebet på vej til en kamp i den italienske Serie B.

Luca Toni er i dag en del af lederstaben i klubben Hellas Verona, og han befandt sig lørdag i en bil på vej mod en kamp mod Avellino det sydlige Italien, da bilen blev angrebet.

I bilen var også Hellas Veronas præsident, Maurizio Setti.

Det skriver ESPN.

Præsident ramt af ølflaske

Luca Toni siger, at angrebsmændene tilsyneladende troede, at Toni og Setti blot var Verona-tilhængere, da præsidenten bar et tørklæde i klubbens farver.

Luca Toni oplyser over for italienske Sky TV, at et vindue i bilen blev smadret i Maurizio Setti side. Præsidenten blev ifølge Luca Toni også ramt af en ølflaske.

- I begyndelsen følte vi os godt beskyttet af en gruppe politibetjente, men pludselig vendte de sig om og kiggede den anden vej, siger Luca Toni om episoden.

Hellas Verona oplyser ifølge ESPN, at klubben vil indgive en formel klage over myndighedernes håndtering af angrebet i håbet om, at der bliver indledt en undersøgelse.

Fire personer sad i bilen

Klubben tilføjer, at alle fire personer i bilen slap fra angrebet uden alvorlige kvæstelser.

Luca Toni scorede to mål under VM-slutrunden i 2006, hvor Italien sluttede på toppen af sejrsskamlen.

Han indstillede sin aktive karriere sidste år.