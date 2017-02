Landsholdsprofil skifter til Champions League-klub 

Sanne Troelsgaard har gjort det godt for det danske landshold. Foto: Henning Bagger / Scanpix Denmark

Sanne Troelsgaard bytter Kolding Q ud med den svenske storklub FC Rosengård.

Efter at have afvist det ene udlandstilbud efter det andet har Sanne Troelsgaard nu besluttet sig for at forlade den hjemlige liga.

Landsholdsspilleren er meget tæt på et skifte til FC Rosengård, erfarer TV 2 SPORT.

Underskrifterne bliver med al sandsynlighed skrevet mandag eftermiddag, og skiftet sker med øjeblikkelig virkning, så Troelsgaard kan spille med i forårets Champions League kvartfinaler mod FC Barcelona.

Det har ifølge Sydsvenskan været afgørende for Rosengård at finde en offensiv erstatning for Gaëlle Enganamouit, der skifter til den kinesiske liga.

Manglende CL-kampe gjorde skifte muligt

Sanne Troelsgaard kommer ind i billedet, fordi hun både er enormt rutineret og alsidig. Landsholdsprofilen har spillet 104 kampe i den rød-hvide trøje - men hun har ikke spillet Champions League i denne sæson. Derfor er hun spilleberettiget i forårets kvartfinaler mod Barcelona, der i øvrigt har landsholdskollegaen Line Ræddiker i truppen.

Troelsgaard er meget målfarlig og kan spille alle de offensive pladser på banen. På landsholdet, hvor hun er en fast del af startopstillingen, har hun også flere gange været brugt på midtbanen.

Tidligere i karrieren har Troelsgaard spillet for Brøndby og Skovbakken. Men trods tilbud fra blandt andet Tyskland, England og Australien har hun aldrig tidligere spillet i udlandet.

I Malmö-klubben FC Rosengård bliver Troelsgaard holdkammerat med Sofie Junge, der efterhånden er kommet sig over sin hjernerystelse. De er begge med i den landsholdstrup, der spiller Algarve Cup i begyndelsen af marts.