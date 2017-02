28-årig fan mister livet efter fodboldvold

Engenhão Stadium i Rio. Det var her brasilianeren omkom. Foto: YASUYOSHI CHIBA / Scanpix Denmark

En 28-årig brasilianer er død efter at være kommet til skade under fanoptøjer i Brasilien.

En 28-årig brasiliansk fodboldfan har mistet livet efter at have været involveret i optøjer forud for en ligakamp i Rio de Janeiro, skriver Reuters, som citerer brasilianske medier.

Den dræbte skulle være identificeret som Diego Silva dos Santos. Han blev angiveligt dræbt tæt på Engenhão Stadium i Rio, som dannede rammen om atletikkonkurrencerne ved OL i sommer.

Optøjerne brød ud forud for kampen mellem Botafogo og Flamengo, og politiet måtte skyde med gummikugler og anvende tåregas for at få stoppet urolighederne.

Fra hospitalet oplyses det, at otte mænd blev bragt på hospitalet efter urolighederne.

- Af disse døde én, fire blev udskrevet, og tre bliver stadig behandlet. Den ene er i kritisk tilstand, lyder det.

Kampen blev afviklet trods dødsfaldet, og det endte med en sejr på 2-1 til Flamengo.