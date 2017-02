Ajax-profil bliver svinet til: 'Det mest usportslige nogensinde'

Joel Veltman fra Ajax udviste stor mangel på fair play i kampen mod Sparta Rotterdam, mener flere medier.

Ajax' viceanfører Joel Veltman er kommet i et mindre stormvejr, efter at han søndag eftermiddag udviste, hvad mange mener, var stor usportslig adfærd.

I det 52. minut af kampen mellem danskerklubben Ajax og Sparta Rotterdam i den bedste hollandske fodboldrække gik angriberen Bertrand Traoré i græsset efter en tackling.

I omklædningsrummet sagde de, at jeg havde fået et dødsspark, hvis jeg havde gjort det mod dem. Joel Veltman

Her lå han og ømmede sig, mens danske Lasse Schöne spillede bolden ud til Joel Veltman.

I to omgange rakte Veltman armen ud mod Ivan Calero fra Sparta Rotterdam som for at fortælle, at han ville have spillet stoppet, så Traoré kunne blive tilset.

Men da Calero stoppede op og så sig tilbage, løb Veltman ned mod baglinjen og sparkede et indlæg ind i feltet.

Det er den handling, der nu går verden rundt.

Chokerende usportslig

The Telegraph kalder Veltmans 'finte' for "det mest usportslige træk nogensinde", mens The Sun beskriver situationen som "ubeskrivelig mangel på fair play".

Heller ikke Daily Mail har meget til overs for Veltman, og den opførsel han viste i situationen, og kalder den "chokerende usportslig".

Joel Veltman kommenterede selv på situationen efter kampen mod Sparta Rotterdam, og her viste han ikke megen anger.

- Ah, det var et trick. Bertrand lå på jorden, så jeg tænkte, at jeg ville udnytte det. Jeg lod, som om jeg ville sparke bolden ud. Så kiggede fyren (Calero, red.) sig bagud, og på det tidspunkt tænkte jeg bare, at jeg skulle af sted, siger Joel Veltman til FOX Sports.

- Jeg ved godt, man ikke vinder priser for den slags, men det var ikke mere end et trick. I omklædningsrummet sagde de, at jeg havde fået et dødsspark, hvis jeg havde gjort det mod dem. Hvad jeg ville gøre, hvis der blev scoret på indlægget? Et mål er et mål.

Med en vis ironi i stemmen langede Spartas træner Alex Pastoor ud efter Veltman efter kampen.

- Jeg synes, det var meget sportsligt - især den gestus med armen.