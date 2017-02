Bliver kaldt et 'eklatant selvmål' af målmand: - Vi prøvede at ændre kulturen

Henrik Clausen forsøgte at ændre kulturen i truppen, da han var OB-træner. Foto: Scanpix

Henrik Clausen er enig med tidligere OB-målmand om, at der har været problemer med kulturen i OB. Hårdt arbejde, fortæller han om sin tid i klubben.

Henrik Clausen erkender, at hans tid i OB var præget af et forsøg på at ændre kulturen omkring førsteholdet.

- Vi forsøgte da helt sikkert at ændre kulturen til mere hårdt arbejde og ydmyghed, og samtidig få indført noget fynsk kultur, siger Henrik Clausen til TV 2 SPORT som kommentar til et kritisk læserbrev i Fyens Stiftstidende fra tidligere OB-målmand Emil Ousager.

Henrik Clausen var træner for OB i perioden 2011-2012. En ansættelse som Ousager i sit læserbrev kalder for et eklatant selvmål.

- Det må stå for Emils egen regning. Jeg kan sagtens forstå, hvad han mener. Jeg synes jo i høj grad, at vi forsøgte at arbejde med kulturen på det tidspunkt, siger Henrik Clausen.

- Vi forsøgte også med et generationsskifte, hvor vi også til sidst havde sat Djemba-Djemba på bænken og satset på unge spillere som Rasmus Falk og Daniel Høegh, men det var bare ikke nogen super sammentømret gruppe på holdet. Det tror jeg ikke, vi siger noget forkert i, hvis vi erkender.

Henrik Clausen er i dag landstræner for det danske U19-landshold og har ikke noget med OB at gøre i hverdagen. Han ser en ting som helt central i frembringelsen af en stærk kultur.

- Det som er væsentligt er rekrutteringen omkring et hold. Hvis man rekrutterer godt, så får man typisk en god kultur, men også gode resultater. Jeg synes, Kent Nielsen har gjort det rigtig godt, og jeg tror på, at han kan skabe gode resultater. Så skal de bare sørge for at rekruterre rigtig godt i fremtiden.