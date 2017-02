Esbjerg har arbejdstilladelser på plads inden premiere

Emmanuel Oti Essigba er en af Esbjergs nye spillere. Foto: Esbjer fB (efb.dk)

Budu Zivzivadze og Emmanuel Oti Essigbaer kan debutere for Esbjerg i fredagens hjemmekamp mod Sønderjyske.

Esbjergs bundhold i Alka Superligaen har hentet en række udlændinge i vinterens transfervindue, men flere arbejdstilladelser har manglet at komme på plads.

Mandag kom tre af dem på plads - fire dage før forårspremieren, hvor den vestjyske klub hjemme møder Sønderjyske.

Georgierne Otar Kakabadze og Budu Zivzivadze samt ghaneseren Emmanuel Oti Essigbaer fik alle arbejdstilladelse mandag, men førstnævnte har dog slæbt en karantænedag med og kan ikke debutere fredag, skriver Esbjerg på sin hjemmeside.

- Vi er glade for, at vi nu har fået arbejdstilladelse for vores nye spillere med en baggrund uden for EU.

- Nu kan de også i Danmark træne med i dagene op til forårspremieren mod Sønderjyske på fredag, siger Esbjergs sportsdirektør, Ted van Leeuwen.

Klubbens tredje nye georgier, Lasha Parunashvili, kom først til Danmark lørdag og må vente lidt længere tid, inden også han har arbejdstilladelsen i hus.

Efter 21 spillerunder af grundspillet ligger Esbjerg nummer 12 med 19 point. Viborg og OB ligger under med henholdsvis 17 og 18 point. Fem runder resterer af grundspillet.