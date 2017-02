FCK tager afstand fra abe-kommentar - politiker fortid hos Konservative

Mathias "Zanka" Jørgensen efter FC Københavns Champions League-kamp mod Leicester City. Foto: Liselotte Sabroe / Scanpix Denmark

Næstformanden hos Det Konservative Folkeparti i Horsens, Heidi Milo, har forladt partiet efter at have kaldt Mathias "Zanka" Jørgensen for en abe.

Heidi Milo er fortid som partimedlem hos Det Konservative Folkeparti, efter at hun fra sin private Facebook-profil tidligere i dag kommenterede et artikelopslag på siden "FCK - Byens Stolthed." med ordene:

- Hvem kan tage den abe seriøst.

Artiklen fra ekstrabladet.dk, som gruppen har delt på det sociale medie, og som Heidi Milo har kommenteret, bærer overskriften: "'Zanka' til Brøndbys fans: Ærgerligt, at I ikke kommer...".

I den sætter Mathias "Zanka" Jørgensen ord på den kendsgerning, at to store fangrupper fra Brøndby IF har besluttet at boykotte søndagens derby i Telia Parken grundet utilfredshed med forholdene.

Efter at have læst kommentaren henvendte en bruger af Facebook sig til Det Konservative Folkeparti i Horsens med beskeden:

- Jeg håber, I er stolte af jeres næstformand!

Svaret fra lokalafdelingen kom hurtigt:

- Heldigvis må man også som politisk interesseret have et "privat" liv.

Efterfølgende har det vist sig, at det var Heidi Milo selv, der svarede på de private beskeder, som Det Konservative Folkeparti i Horsens modtog på Facebook. I sit virke som næstformand administrerede hun partiets Facebook-side.

FC København tager afstand fra kommentar

FC København har også været ved tasterne og sat ord på kommentaren fra Heidi Milo.

- Bemærkningen, der kalder @Mzanka (Mathias "Zanka" Jørgensens brugernavn på Twitter, red.) "abe" fra en lokalpolitiker er på alle måder uanstændig, ansvarsløs og tåbelig. Desværre er det ikke første gang, vi oplever den slags. Vi håber det snart er sidste gang, skriver klubben på Twitter.

Bemærkningen, der kalder @Mzanka "abe" fra en lokalpolitiker er på alle måder uanstændig, ansvarsløs og tåbelig. Desværre er det ikke første — F.C. København (@FCKobenhavn) February 13, 2017

Mathias "Zanka" Jørgensen kommenterer selv ordene fra den nu forhenværende næstformand således:

- Så blev det sgu da også mandag på Twitter, skriver han.

Så blev det sgu da også mandag på twitter .. — Mathias Zanka (@Mzanka) February 13, 2017

Inden opslagene fra FC København og "Zanka" havde Det Konservative Folkepartis gruppeformand, Mette Abildgaard, taget skarpt afstand fra kommentaren.

- Kommentar fra K-næstformand i Horsens til @Mzanka er noget svineri og har intet med "privatliv" eller Det Konservative Folkeparti at gøre! skrev hun på Twitter og fulgte en time senere op med beskeden om, at Heidi Milo er færdig i partiet.

- Milo er ikke længere medlem hos Det Konservative Folkeparti, og det er iøvrigt hende selv, der har svaret på Kons. Horsens' vegne om "privatliv", lyder det fra Abildgaard.

Kommentar fra K-næstformand i Horsens til @Mzanka er noget svineri, og har intet med "privatliv" eller @KonservativeDK at gøre!!! #dkpol — Mette Abildgaard (@metteabildgaard) February 13, 2017

Milo står inde for sin kommentar

Til Ekstra Bladet siger Mette Abildgaard, at Heidi Milo selv har meldt sig ud af partiet uden opfordring fra partiets top.

- Hun har selv taget konsekvensen, og det - synes jeg - er helt fint, siger Abildgaard til avisen.

I en direkte Twitter-besked til Mathias "Zanka" Jørgensen skriver Mette Abildgaard, at hun gerne overrækker kvajebajer i omklædningsrummet efter kampen mod Brøndby IF.

- Vi beklager... Kommer til kamp søndag, overrækker gerne kvajebajer i omklædningsrummet. Hun er ude nu. God aften! skriver gruppeformanden.

@Mzanka Vi beklager... Kommer til kamp søndag, overrækker gerne kvajebajer i omklædningsrummet. Hun er ude nu. God aften! — Mette Abildgaard (@metteabildgaard) February 13, 2017

Tidligere på dagen bekendtgjorde Heidi Milo, at hun står inde for sin kommentar til opslaget på Facebook-siden "FCK - Byens Stolthed.".

- Jeg sidder bare og tænker: "Hold da op, hvor er folk nærtagende". Det er intern fodboldsnak, og jeg kan stå inde for alt, hvad jeg har skrevet. Jeg ikke fordrage Zanka, siger hun til Ekstra Bladet.