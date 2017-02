Lorentzen: Tidligere OB-målmand har brudt omklædningsrummets lov

Emil Ousager har gjort noget, som få spillere ville gøre, lyder det fra Kasper Lorentzen. Foto: Henning Bagger / Scanpix Denmark

Emil Ousager har brudt tavshedens lov med sit afslørende læserbrev, mener TV 2 SPORTs fodboldekspert Kasper Lorentzen.

Den tidligere OB-målmand Emil Ousager har med sin kritik af tidligere ledere, spillere og trænere i OB brudt en af de vigtigste love i fodboldmiljøet: Tavshedens lov.

En lov der gælder for, at hvad der sker i omklædningsrummet bliver i omklædningsrummet.

Det mener TV 2 SPORTs fodboldekspert Kasper Lorentzen.

- Man risikerer at blive frosset ude i omklædningsrummet, hvis man løber med nogle af de her historier, der skulle blive i omklædningsrummet.

Netop risikoen for at blive frosset ude, mener TV 2 SPORTs fodboldekspert er en af årsagerne til, at den pensionerede målmand først har løftet sløret for en kultur med druk, sløseri og manglende ledelse i OB nu.

- Nu har han ikke noget at få i klemme mere, og det er nok derfor, at han tør gå ud og fortælle de her ting, siger Lorentzen til TV 2 SPORT.

I sit læserbrev i Fyens Stiftstidende skriver Emil Ousager:

- Djemba-Djemba kunne tage i byen to dage før årets vigtigste kamp mod FCK og alligevel starte inde - selvom det var umuligt for ham at gennemføre lørdagstræningen, skriver Ousager i læserbrevet, hvor han også langer ud efter ledelsen for ansættelsen af den nuværende U19-landstræner Henrik Clausen.

- Den efterfølgende ansættelse af Henrik Clausen var et eklatant selvmål af klubbens ledelse. De havde tydeligvis undervurderet betydningen af en stålfast og karismatisk træner, som spillerne havde respekt for. Henrik Clausen er en dygtig træner, men led under sin tidligere rolle som fysisk træner.

Mange vil se skævt til det

Kasper Lorentzen er overrasket over, at Emil Ousager har haft behov for at dele sine oplevelser, men anerkender, at han tør gøre det.

- Jeg kan se på nettet, at folk synes, at det er fedt indlæg fra Ousager, men jeg tror, at folk i fodboldverden vil se skævt på det.

- Jeg ville aldrig selv gøre det, men jeg kan godt forstå, at han har gjort det. Han har været i verden, hvor han haft store ambitioner selv, men hvor de her ting, har været med til at stå i vejen for ham. Derudover synes jeg ikke, at det hører nogen steder hjemme i fodboldverden, at man opfører sig på den måde som Ousager beskriver, så jeg kan godt forstå hans kritik, lyder det fra TV 2 SPORTs fodboldekspert, der ikke har haft samme oplevelser som Ousager i sin karriere.

- Jeg har aldrig selv oplevet fester op til en kamp og folk der mødte fulde op til træning. Jeg tolker det, som han skriver, som sandt.