Tidligere OB-målmand i hårdt angreb: Stjerne tog i byen før årets vigtigste kamp

Emil Ousager i aktion for AGF mod FCK. Foto: Henning Bagger / Scanpix Denmark

Den tidligere OB-målmand Emil Ousager retter i et læserbrev i Fyens Stiftstidende et hårdt angreb mod spiller og ledere i sin tidligere klub.

En dårlig kultur præget af ringe ledelse, alkohol og manglende klubfølelse.

Sådan beskriver den tidligere OB-målmand Emil Ousager sin gamle klub i et læserbrev i Fyens Stiftstidende.

Den 30-årige målmand, der har været i klubben on and off siden sine ungdomsår, fortæller i indlægget, om hvordan der ikke blev slået ned mod Roy Carrolls alkoholmisbrug, og hvordan kulturen i den traditionsrige fynske fodboldklub blev ødelagt i løbet af kort tid. Hvilket betød, at flere af de udenlandske spillere gjorde som det passede dem til sidst.

- Djemba-Djemba kunne tage i byen to dage før årets vigtigste kamp mod FCK og alligevel starte inde - selvom det var umuligt for ham at gennemføre lørdagstræningen, skriver Emil Ousager i sit læserbrev.

Over for TV 2 SPORT uddyber Emil Ousager episoden med Djemba-Djemba.

- Han havde været i meget byen, meget kort op til en kamp og han havde ikke kunnet gennemføre den sidste træning, men alligevel spillede i kampen mod FCK. Enhver kunne se, hvad der var foregået.

Hvordan var det at opleve som holdkammerat?

- Der er flere elementer i det. Dem der ikke spiller bliver jo endnu mere frustreret, og det gør jo også, at den enkelte får vanskeligere ved at motivere sig, fordi det tydeligvis ikke kunne lade sig gøre at komme på holdet gennem træninger. Det var jo også bare et bevis på en syg træningskultur, siger Emil Ousager til TV 2 SPORT.

I læserbrevet i Fyens Stiftstidende nøjes han dog ikke med at give en røffel til sine tidligere holdkammerater. Også den nuværende u19-landsholdstræner Henrik Clausen bliver kritiseret i bredde vendinger af Ousager.

- Den efterfølgende ansættelse af Henrik Clausen var et eklatant selvmål af klubbens ledelse. De havde tydeligvis undervurderet betydningen af en stålfast og karismatisk træner, som spillerne havde respekt for. Henrik Clausen er en dygtig træner, men led under sin tidligere rolle som fysisk træner, skriver han i læserbrevet. Den kritik har Ousager ikke ønsket at udbyde til TV 2 SPORT.

Den tidligere målmand vil dog gerne understrege, at han føler, at OB er på rette kurs, ved at lade Kent Nielsen blive som træner, trods skuffende resultater ind til nu i sæsonen.

- Jeg fornemmer, at klubben har lært af de her fejltagelser. Jeg fornemmer også, at de har indset, at det kræver lidt mere kontinuitet, og at det er vigtigt, at man påvirker de unge, så de ved, hvad retningen i klubben er og hvad klubben vil have og ikke vil have.

TV 2 SPORT har været i kontakt med direktøren i OB fra 2000-2010, Kim Brink, han ønsker dog ikke at kommentere på Ousagers udtalelser.