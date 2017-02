Tidligere OB-træner afviser drukrygter: - Det må stå for Emils egen regning

Lars Olsen var OB-træner fra 2007-2010. Her ses han under en kamp mod FC Midtjylland. Foto: Claus Fisker / Scanpix Denmark

Den forhenværende OB-træner Lars Olsen afviser, at klubbens stjerner kunne møde fulde op til træning og stadig komme på weekendens hold.

Den pensionerede OB-målmandsreserve Emil Ousager tager bladet fra munden i et læserbrev i mandagens udgave af Fyens Stiftstidende.

Ousager, der lagde handskerne på hylden i 2015, langer ud efter manglende identitet på det fynske fodboldflagskib og mener, at det er én af de væsentligste forklaringer på stribernes mangeårige nedtur.

Helt konkret henviser Emil Ousager til en periode i slutningen af 00'erne, hvor OB med Michael Hemmingsen som midlertidig træner samt Ulrik Laursen og Johan Absalonsen i startopstillingen vandt pokalfinalen over FC København.

Sæsonen efter, 2007/2008, overtog Lars Olsen trænerposten, og da Ousager kom tilbage i 2009 var "de fynske islæt væk". I stedet løb navne som Eric Djemba-Djemba og Caca rundt i Ådalen, og "Roy Carroll kunne møde fuld op til træning og stadig spille hver weekend - hvis han da lige havde lyst," skriver Emil Ousager.

Lars Olsen benægter, at det forholdt sig sådan i klubben nær Odense Å.

- Selvfølgelig kunne man ikke møde op fuld til træning eller ude af stand til at præstere på grund af tømmermænd - og så komme på holdet til kamp alligevel. Den udtalelse vil jeg gerne tage afstand fra og sige, at det må stå for Emils egen regning, siger Lars Olsen til Ekstra Bladet.

Lars Olsen opnåede en fjerdeplads i sin første sæson hos fynboerne og vandt i de efterfølgende sæsoner sølvmedaljer, inden han blev fyret i september 2010.

I dag er EM-helten fra 1992 landstræner for Færøerne med succes, og han er efterhånden træt af at blive kædet sammen med de øjeblikkelige problemer i OB.

- Det er ikke første gang, jeg skal stå på mål for OB's manglende resultater de senere år. Faktum er, at klubbens mest succesfulde periode i nyere tid var under min ledelse. Jeg blev ansat til at vinde Superligaen, og det forsøgte jeg efter bedste evne, og så kiggede jeg ikke på, om spillerne var opvokset på Fyn eller i Afrika, siger Lars Olsen til avisen.

OB trænes i dag af Kent Nielsen, som Emil Ousager roser i sit læserbrev. OB begynder forårssæsonen med en hjemmekamp mod Randers FC om præcis en uge.