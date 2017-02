Troelsgaard på plads i storklub: Det føles ikke som mit skifte

Sanne Troelsgaard har mandag skrevet kontrakt med FC Rosengård. Her står hun sammen med sportschefen Theresa Sjögran - der i øvrigt er tidligere fodboldspiller og modstander til netop Troelsgaard ved flere lejligheder. Foto: FC Rosengård

Landsholdsprofilen Sanne Troelsgaard skifter med øjeblikkelig virkning til den svenske storklub FC Rosengård.

Efter et par hektiske døgn er der nu ro på for Sanne Troelsgaard. Og for FC Rosengård.

Som TV 2 SPORT erfarede i går, så forlader Troelsgaard nemlig Kolding Q og skifter til den svenske storklub, så hun kan hjælpe den i forårets Champions League-kvartfinaler mod FC Barcelona.

- Det er lidt vildt. Jeg tror ikke helt, jeg har forstået det, siger Sanne Troelsgaard til TV 2 SPORT og fortæller, at skiftet til udlandet føles surrealistisk.

- I løbet af den sidste uge har jeg godt vidst, at det ville ske. Men jeg har lidt haft det som om, at det var én, jeg kendte, der skulle skifte. Men det er altså mig selv, lyder det fra en meget glad fuldtidsprofessionel.

Sanne Troelsgaard skal erstatte Gaëlle Enganamouit, der er skiftet til den kinesiske liga. Troelsgaards aftale med Rosengård løber i et halvt år, og faktisk var det lidt en kamp at få en kommentar til klubskiftet. Straks efter at have underskrevet kontrakten skulle Sanne Troelsgaard nemlig ud og se sin nye lejlighed, som hun dårligt nok når at flytte ind i inden sin første arbejdsdag.

Har afvist Rosengård flere gange

FC Rosengård har flere gange tidligere forsøgt at lokke Sanne Troelsgaard til Malmö. Nu kan svenskerne endelig glæde sig over, at Sanne Troelsgaard har sagt til et skifte. Og glæden bliver nok ikke mindre af, at den danske landsholdsangriber havde flere andre tilbud på hånden.

Sanne Troelsgaard spillede alle otte EM-kvalifikationskampe for Danmark. Hun scorede otte mål og lavede to assists. Foto: Henning Bagger / Scanpix Denmark

- Det er ikke kun ét skridt opad i min karriere. Det er topprofessionelle fodboldspillere, der er her. Jeg spillede med i en træningskamp i går, og det er lidt ligesom at komme ind i en landskamp, fortæller Troelsgaard, der nu bliver holdkammerat med verdensstjernerne Marta og Lotta Schelin.

Var med i træningskamp mod Chelsea

Sanne Troelsgaard var søndag i London for at spille en træningskamp med Rosengård. Hun fik de sidste 22 minutter i 2-2-kampen mod Chelsea.

I den forbindelse sagde Rosengårds sportschef, Theresa Sjögran, til Sydsvenskan:

- Sanne er god i hovedspillet og stærk i feltet. Det her bliver fantastisk.

De sidste par dages rygter kan Jeg nu endelig selv bekræfte. Jeg har netop idag underskrevet kontrakt med svenske FC... Posted by Sanne Troelsgaard on Monday, February 13, 2017

Sanne Troelsgaard har første officielle træningsdag i Rosengård allerede i morgen, tirsdag. Hun har allerede fået en lejlighed i Malmö og kan nu koncentrere sig 100 procent om at spille fodbold. Indtil nu har hun enten været under uddannelse eller arbejdet ved siden af fodboldkarrieren.

- Det bliver noget andet. Nu skal jeg bare møde op til formiddagstræningen og så kan jeg gå hjem til middag. Det er dét, jeg gerne vil: At der er tid til at træne noget ekstra i stedet for at skulle arbejde eller passe en skole.

Champions League-kvartfinalerne mod FC Barcelona spilles den 22./23. og den 29. marts. Den samlede vinder skal møde Bayern München eller Paris Saint-Germain i semifinalen.