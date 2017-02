Barcelona nedlagt i Paris - på randen af europæisk exit

Barcelonas Ivan Rakitic taber en nærkamp til Thomas Meunier. Foto: Christian Hartmann / Scanpix Denmark

Paris Saint-Germain var klart bedre i alle spillets facetter og vandt fortjent med 4-0 over FC Barcelona.

FC Barcelona har uendeligt lange udsigter til kvartfinalerne i Champions League.

Omvendt er PSG meget tæt på en placering blandt de otte bedste hold i Europa efter 4-0-sejren tirsdag aften.

Paris Saint-Germain var klart det bedste hold i alle spillets facetter, og med to mål i hvert halvleg blev Barcelona spillet ud af Parc de Princes.

Den tidligere Real Madrid-spiller Angel Di Maria startede festen i den franske hovedstad allerede efter 18 minutter, da han tordnede et frispark op mod det ene målhjørne.

Fem minutter før pausen pillede værterne bolden fra Lionel Messi. Det resulterede i et kontraangreb, hvor tyske Julian Draxler modtog bolden i højre side af feltet. Hans parkede den resolut ind bag Marc-Andre Ter Stegen i Barcelona-målet.

Stort Paris-pres

FC Barcelona havde i løbet af de 90 minutter kun én afslutning på mål. PSG havde hele ni af slagsen, og ti minutter inde i anden halvleg kunne Angel Di Maria juble over sin anden træffer i kampen.

Argentineren driblede sig fri på kanten af Barcelona-feltet og endnu engang sendte han bolden i nettet med et fantastisk spark.

Et frustreret Barcelona-hold forsøgte at slå tilbage, men kunne slet ikke komme ind i kampen. PSG var simpelthen bare bedre.

Og i stedet for en spansk reducering kunne Edinson Cavani fuldende ydmygelsen med sin 4-0-scoring med knap 20 minutter igen.

Her fejrer Cavani sin scoring til 4-0. Foto: Christian Hartmann / Scanpix Denmark

Samuel Umtiti var tæt på en livgivende reducering, men traf stolpen med sit hovedstød, og Barcelona skal nu levere et vildt comeback i returkampen på Camp Nou 8. marts for at undgå et tidligt exit fra Champions League.

I aftenens anden Champions League-kamp vandt Benfica med 1-0 over Dortmund.