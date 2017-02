Dansk United-scout: - Folk spørger tit, hvad jeg laver på deres stadion

Tommy Møller Nielsen har været talentspejder for Manchester United siden sommeren 2016. Foto: Claus Fisker / Scanpix Denmark

Som talentspejder for Manchester United undrer folk sig tit, når de ser Tommy Møller Nielsen på et dansk stadion. For hvad skal han egentlig der?

Tommy Møller Nielsen har travlt.

- Jeg sidder lige og giver karakterer til Mainz, kan du ringe igen om to minutter?

Som chefscout for Manchester United i Skandinavien har han ansvaret for, at den engelske storklub hele tiden er informeret om, hvad der rør sig i de svenske, danske, norske, finske og islandske ligaer.

Og selvom flere af lige præcis de ligaer lige nu holder vinterpause, så betyder det ikke, at Tommy Møller Nielsen er arbejdsløs.

- Jeg kigger alt fodbold, hvad der er at kigge, lyder det fra Manchester Uniteds danske talentspejder, da TV 2 SPORT fanger ham på telefonen kort efter igen.

Mødet med Mourinho

Tommy Møller Nielsen blev i sommer ansat som talentspejder i den traditionsrige, engelske fodboldklub med ansvar for at lede efter spillere, der kan gå ind på Manchester Uniteds førstehold. En rolle, som den tidligere Viborg og HB Køge-træner er rigtig glad for.

- Min far (Ricard Møller Nielsen red.) sagde altid til mig; ’Du skal tænke på, jo højere du kommer op på hylden, jo mere fornuftig, rolig og afbalancerede mennesker møder du.’ Sådan er det også i Manchester United, og det er ikke noget, som jeg siger for at få en brun tunge. Det er en helt utrolig klub og arbejdsplads, lyder det fra den 55-årige fynbo, der kun har haft et kort, men godt møde med manager Jose Mourinho.

- Han spurgte meget til min far. Han kunne huske nogle af alle de historier fra EM 1992, og spurgte blandt andet om McDonalds og sådan lidt. Det var en meget kort og fin samtale med et menneske, der var fuldstændig nede på jorden.

Hvad laver du her?

Nede på jorden er Tommy Møller Nielsen også. Selvom han har kunnet kalde sig talentspejder, gør han nemlig en dyd ud af at komme ud til så meget fodbold som muligt. Også til nogle kampe, der nogle gange kan overraske klubberne.

- Jeg hører enormt tit fra folk; ’Hvad laver du her? Der er da ikke noget for Manchester United her’. For mig handler det om at være sikker på, at vi ikke overser noget. Det handler for mig om at have tingene under kontrol.

- Der er mange, der misforstår, hvad scouting egentlig går ud på. Folk tror, at det kun drejer sig om at finde spillere, men det drejer sig lige så meget om at udelukke spillere, fortæller Tommy Møller Nielsen.

Det med at udelukke spillere er en stor del af jobbet som United-scout i Skandinavien. Der er nemlig rigtig få spillere, der er relevante for en af Englands største klubber.

- I øjeblikket er der ikke så mange spillere i Skandinavien, der er relevant for Manchester United, lyder det fra Tommy Møller Nielsen, der dog også mener, at folk nogle gange kan have en tendens til at undervurdere gode spillere i de nordiske lande.

- Mange vil måske mene, at det kan være et alt for stort spring fra FCK til Manchester United, men det er jo så her det er min opgave at kunne vurdere lynhurtigt, om det er tilfældet eller ej.

- Jeg vil helst ikke svare på, om der er nogle spillere i Skandinavien, der kan bruges af Manchester United. Men jeg kan sige, at det er svært i Skandinavien i øjeblikket, lyder det fra Tommy Møller Nielsen, der lige som mange andre danskere kan se frem til at Superligaen begynder igen på fredag, hvor der dermed er mulighed for at komme ud og se noget dansk fodbold på stadion.