Erik Rasmussen anbefalede fyring: - Vi har aldrig været et makkerpar

Joakim Mattsson havde leveret gode resultater for Vendsyssel. Alligevel er han nu fortid i klubben. Foto: Annelene Petersen / Scanpix Denmark

Joakim Mattsson er ikke overrasket over at blive fyret i Vendsyssel FF - samarbejdet i klubben fungerede nemlig ikke, mener den svenske træner.

Der var formentlig nogle danske fodboldfans, der mandag fik sig en gedigen overraskelse, da Vendsyssel FF valgte at skille sig af med cheftræner Joakim Mattsson.

Den tidligere AGF- og FC Midtjylland-træner Erik Rasmussen overtager det ledige trænersæde i klubben efter at have fungeret som både sportschef i klubben og assistenttræner for Mattsson siden begyndelsen af januar i år.

Det kan godt være, det var min fejl, at jeg har gjort det hele selv Joakim Mattsson

Mattsson har i efteråret ført holdet op på en delt førsteplads i 1. division, kombineret med avancement i pokalturneringen.

Det lyder som en succes for en klub med superligambitioner, og det er da også en træner, der havde håbet på mere, der nu i stedet må sige farvel til klubben.

- Jeg er ærgerlig over fyringen, for jeg synes, vi havde gang i noget godt, hvor det godt havde kunnet lykkes os at ende i top tre i foråret. Så det er jeg ærgerlig over, at jeg ikke får mulighed for, men jeg er også fattet omkring, at det er sådan, de har valgt, siger Joakim Mattsson.

Passede ikke sammen med Rasmussen

Selvom fyringen måske er kommet noget uventet for omverdenen, så kom den ikke helt bag på Mattsson selv.

- Jeg har hele tiden sagt – også da man indsatte Erik som assistenttræner – at jeg syntes, det var en rigtig dårlig idé. Det er måske også dét, de har taget konsekvensen af.

- Den trænerkonstellation, der var, og de ting, Erik gerne ville ind i klubben med, passer ikke sammen med det, som jeg gerne ville, men da jeg blev ansat for snart otte måneder siden, skulle vi spille på én måde, og det har jeg fået implementeret. Derfor kunne jeg godt se, at der var nogle udfordringer i forhold til den konstellation og den fælles plan, forklarer den nu forhenværende træner.

Ja, Erik Rasmussen var vel sådan set din chef, samtidig med at du var hans chef. Det kunne måske virke som en situation, hvor han ville se, hvordan du arbejdede – måske med henblik på at skifte dig ud?

- Den tanke har jeg også gjort mig, men sådan har jeg ikke følt det, slår Joakim Matsson fast, inden han dog uddyber, hvorfor han fandt træner-situationen problematisk.

- Man vil jo gerne have et trænerteam, hvor man på forhånd ved, at assistenttræneren er loyal, og her får man en konstellation, hvor – og jeg siger ikke, at Erik var illoyal – men hvor man kunne tænke tanken: ’Siger han nu noget fordi, han som sportschef har en anden mening, eller er det fordi, han bare gerne vil høre, hvordan jeg gør det?’.

Dét spørgsmål er der nok ingen udenfor Vendsyssel FF, der kan svare på. Og umiddelbart gør Joakim Mattsson det også selv.

Jeg har stået for al træning og udtagelse; jeg har stået for det hele, så at sige, mens Erik har stået på sidelinjen og har fulgt med. Joakim Mattsson

I hans øjne har Erik Rasmussens rolle nemlig været som sportschef langt mere end som assistenttræner.

- Jeg har stået for al træning og udtagelse; jeg har stået for det hele, så at sige, mens Erik har stået på sidelinjen og har fulgt med. Vi har aldrig været et makkerpar, hvor vi har været to om det. Jeg har stået for det hele, Erik har betragtet det udefra og kommet med en gang imellem.

Så for dig at se har der har ikke været nogen fodboldfaglig begrundelse for, at Erik Rasmussen har været assistenttræner?

- Nej. Jeg tror, at dengang, jeg blev præsenteret, har man villet spare de penge på en assistenttræner og bruge dem på en spiller i stedet. Så når nu Erik var der i forvejen, så tog han den rolle, for han mente, at han ville være en god assistenttræner, vurderer den svenske træner.

- Den kasket har han dog ikke taget på – og det kan godt være, det var min fejl, at jeg har gjort det hele selv, fordi jeg så vidste, at jeg fik det, som jeg ville have det,

Kan se sig selv i spejlet

Fyringen er imidlertid en realitet, men alligevel er det en nyafskediget træner, der ser tilbage på sin tid og sine resultater i Vendsyssel med stolthed.

- Jeg kan se mig selv i spejlet og sige, at jeg har gjort det, jeg har været ansat til, og nu er der bare nogle, der vil noget andet, som jeg ikke passer ind i.

Hvad succestiden i det nordjyske nu kan betyde for hans fremtid som træner, har den 47-årige svensker dog ikke overblik over dagen derpå.

- Jeg ved det ikke. Havde du spurgt mig for 12 timer siden, havde jeg været ved at forberede en kamp mod AaB. Nu skal jeg op og samle mine ting sammen og sige på gensyn til spillerne, og så skal jeg finde ud af, hvad jeg skal i fremtiden, slutter Joakim Mattsson.