Guardiola på andenpladsen: Chelseas forspring er for stort

Manchester City ligger med ny sejr på Premier Leagues andenplads. Fokus er ifølge manager på Champions League.

Manchester City spillede sig mandag aften op som førsteudfordrer til Chelsea i topstriden i Premier League, da det lykkedes Pep Guardiolas tropper at slå Bournemouth 2-0.

Men selv om Manchester City nu indtager andenpladsen i rækken, så understreger holdets spanske manager, at afstanden til Chelsea er for stor til at gøre sig realistiske forhåbninger om titlen.

- Afstanden er for stor. I går vandt de (Chelsea, red.) ikke, men de spillede meget godt, og det er svært at skabe chancer mod dem, siger Pep Guardiola efter kampen mod Bournemouth.

Selv om det kun lykkedes Chelsea at få et enkelt point med fra weekendens kamp mod Burnley, så har London-klubben med 60 point altså fortsat otte point ned til Manchester Citys 52 point.

Og i stedet for Premier League-titlen vil Pep Guardiola fokusere på de øvrige hold i toppen af rækken.

Blot fire point adskiller Manchester City og rivalerne fra Manchester United, der ligger på en sjetteplads. Derfor er førsteprioritet for Guardiola at sikre sig en plads i Champions League.

- Afstanden mellem nummer to og nummer seks er meget lille, og i dag gik vi på banen som nummer fem, og nu er vi nummer to, siger Pep Guardiola.

- Det betyder, at alle stadig er med i toppen. Op og ned. Tab en kamp og du ryger ned i tabellen, så det bliver en hård kamp for at kvalificere sig til Champions League, tilføjer manageren.

Der resterer 13 spillerunder i Premier League.

/ritzau/Reuters