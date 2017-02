Manchester Citys nye guldfugl 'vælger' længere skadespause

Gabriel Jesus kan se frem til en længere skadespause, efter han mandag brækkede en knogle i foden. Foto: Peter Nicholls / Scanpix Denmark

Gabriel Jesus udgik mandag med en fodskade. Nu afslører tidligere landsholdsspiller, at City-spilleren selv har valgt en længerevarende skadespause.

Efter bare et kvarters spil af mandagens Premier League-kamp mod Bournemouth måtte Manchester Citys nye angriber Gabriel Jesus humpe skadet fra banen.

I dag meddeler den engelske klub på sin hjemmeside, at den brasilianske angriber har pådraget sig et brud på en knogle i foden, og at nærmere undersøgelser skal fastslå tidshorisonten for spillerens tilbagevenden.

Den tidligere brasilianske landsholdsspiller Denilson mener dog at vide, at Manchester Citys medicinske team har givet Jesus to muligheder:

Enten kan han lade sig operere, hvilket resulterer i en skadespause på flere måneder. Til gengæld vil han være 100 procent skadefri derefter.

Ellers kan han nøjes med at genoptræne, hvilket vil efterlade ham på sidelinjen i kun fire uger. Her er der omvendt risiko for, at skaden kan springe op igen.

Ifølge Denilson skulle Gabriel Jesus have valgt den første løsning, hvilket altså kan betyde, at han må sidde ude i næsten hele den resterende del af indeværende sæson.

Denilson kom ifølge engelske Sport Witness med sine udtalelser i det brasilianske TV-show Jogo Aberto, men nu meddeler mediet også selv, at 19-årige Jesus har fortalt sine venner og familie, at han vælger operationen.

Manchester City hentede Gabriel Jesus i brasilianske Palmeiras i januars transfervindue for omkring 230 millioner kroner. Siden har han hurtigt gjort et stort indtryk på City-manager Josep Guardiola og har bidraget med tre scoringer i sine første fire kampe.

Nu tyder meget altså på, at der kommer til at gå lang tid før den unge brasilianer endnu engang får netmaskerne til at blafre.