Randers må undvære landsholdsspiller på ubestemt tid

Brandur Hendriksson spiller på det færøske landshold. Billedet her er fra en EM-kvalifikationskamp mod Grækenland. Foto: - / Scanpix Denmark

Brandur Hendriksson har ødelagt sit korsbånd i en træningskamp, oplyser Randers på sin hjemmeside.

Kort inden forårspremieren i Superligaen er Randers FC blevet ramt af en alvorlig skade.

Det er den færøske landsholdsspiller Brandur Hendriksson, der tidligere har spillet i FC København under navnet Brandur Olsen, der har ødelagt sit korsbånd i en træningskamp.

Det viser en skanning i dag, tirsdag.

– Det er virkelig ærgerligt. Både for Randers FC, men selvfølgelig allermest for Brandur. Han havde haft en rigtig god vinteropstart og bankede for alvor på til startopstillingen blandt andet med gode præstationer på den netop overståede træningslejr. Det er virkelig en træls nyhed, men vi håber, at han kan komme stærkt tilbage, siger sportschef Ole Nielsen til Randers’ hjemmeside.

Den 21-årige midtbanespiller fik fem kampe Superligakampe for Randers i efterårssæsonen. Hendriksson scorede et enkelt mål.

Randers FC tager hul på forårets Superligaprogram på mandag den 20. februar med en udekamp i Odense.