Verdens dyreste fodboldstjerne har det fint med prisen

Paul Pogba takker publikum efter kampen. Foto: Andrew Yates / Scanpix Denmark

Manchester Uniteds Paul Pogba er ligeglad med, at opmærksomheden nu er fire gange så stor, hævder hans bror.

Manchester United betalte for et halvt år siden et kæmpebeløb for at få fat på Paul Pogba i Juventus

Prisen på omkring 800 millioner kroner gjorde den franske midtbanespiller til en af historiens dyreste fodboldspillere.

Selv om flere kritikere fortsat mener, at Pogba mangler at træde i karakter i Premier League, så har den tidligere Juventus-profil et afslappet forhold til sin pris.

Det hævder midtbanespillerens bror, St. Etienne-spilleren Florentin Pogba, forud for torsdagens familieduel i Europa League. Her får Manchester United besøg af St. Etienne.

- Han har lagt det helt til side, at han er verdens dyreste spiller, tror jeg.

- Det er mere et tema for medierne. Han lader sig ikke gå på af det, siger Florentin Pogba.

St. Etienne-spilleren fortæller, at Paul Pogba i hele sin karriere som professionel fodboldspiller har haft en særlig mentalitet.

- Selv om han får tre eller fire gange mere opmærksomhed, hvad enten det er godt eller skidt, så kan han klare det.

- Han har været mentalt stærk siden ungdomsårene. Han kan dog godt blive irritabel, for han bryder sig ikke om at tabe, siger Florentin Pogba om sin 23-årige og mere kendte lillebror.

- Han bliver i dårligt humør, når han taber. Jeg har selv lært at leve med nederlag og mener faktisk ikke, at man taber - man lærer i stedet noget. Når han taber, så bliver han vred, siger St. Etienne-spilleren.

De to kommende kampe i Europa League mellem brødrene og deres klubber bliver specielle.

- De bliver meget emotionelle, og jeg håber, at vi kan tage noget positivt med derfra, siger Florentin Pogba.

- Selv om United er en stor klub, så er alt muligt i fodbold. Det faktum, at de er bedre end os på papiret, betyder ikke noget, mener han.

Europa League er nået frem til 1/16-finalerne.

/ritzau/Reuters