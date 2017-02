AaB er ved at sælge afrikansk komet

Christian Bassogog vandt for nylig Africa Cup of Nations med Cameroun. Han blev kåret til turnerings mest værdifulde spiller. Foto: GABRIEL BOUYS / Scanpix Denmark

En udenlandsk klub er interesseret i AaB-angriberen Christian Bassogog, og der forhandles om en aftale.

Christian Bassogog Nationalitet: Cameroun Fødselsdag: 18.10.1995 Fødested: Bamenda Højde: 180 cm Position: Angriber Kampe spillet for AaB: 32 Mål scoret for AaB: 4 Klubber: Rainbow FC: -2015



Wilmington Hammerheads: 2015 AaB: 2015-

Superligaklubben AaB er i forhandlinger om et salg af angriberen Christian Bassogog, skriver fodboldklubben i fondsbørsmeddelelse.

- Aalborg Boldspilklub A/S har indledt forhandlinger med en udenlandsk klub om et salg af spilleren Christian Bassogog, lyder det fra AaB.

21-årige Christian Bassogog vandt tidligere i februar Africa Cup of Nations med Cameroun, og efterfølgende blev Bassogog kåret til turneringens bedste spiller.

Christian Bassogog kom til AaB i sommeren 2015 efter et par ugers prøvetræning.

Dengang sagde sportsdirektør Allan Gaarde:

- Vi ser et stort potentiale i Christian Bassogog, der især har sin hurtighed og sine driblefærdigheder som spidskompetencer, og det er naturligvis målsætningen at udvikle ham yderligere.

- Vi er dog også indstillede på at have tålmodighed, så Christian kan få tid til at finde sig til rette i AaB og i Aalborg, men vi er overbeviste om, at han kan tilføre vores trup og vores hold endnu en dimension. Han er en spændende spiller, konstaterede Allan Gaarde til AaB's hjemmeside.

Den konstatering sidder Allan Gaarde ikke alene med. Efter en række imponerende præstationer ved African Cup of Nations er AaB nu ved at sælge den unge komet.

Yderligere informationer fra AaB vil komme, når der enten er opnået en aftale, eller forhandlingerne er brudt sammen.

/ritzau/