Barcelona bliver klædt af i spanske medier: 'Kongen abdicerede'

Barcelona bliver savet ned i de spanske medier Foto: Scanpix

FC Barcelona får mere end svært ved at nå kvartfinalen i Champions League efter tirsdagens ydmygelse mod Paris Saint-Germain.

Nul mål scoret hører sig til sjældenhederne. Fire mål imod sker endnu sjældnere.

Den spanske storklub FC Barcelona blev klædt godt og grundigt af på Park des Princes af Paris Saint-Germain, der har sikret sig en kæmpemæssig fordel inden returopgøret på Camp Nou i Champions Leagues ottendedelsfinale.

Lionel Messi, Luis Suárez og Neymar scorer ofte efter behag, men i Paris var den giftige trio tandløs. I den anden ende stjal PSG-stjernerne Angel di Maria, Julian Draxler og Edison Cavani i stedet rampelyset.

4-0.

Et resultat, som gør, at Barcelona er på randen af exit i Champions League i en sæson, hvor katalanerne også i den hjemlige liga sakker bagud i forhold til arvefjenderne fra hovedstaden, Real Madrid.

Sådan et resultat vækker genlyd i Spanien og i de spanske medier, som flyder over med store ord om det, der skete i Paris.

Barcas katastrofe. Foto: marca.com

Sportsavisen Marca om 'Barcas katastrofe' og bringer desuden - ligesom flere andre spanske medier - en artikel med 'ansigterne på ydmygelsen'.

Las caras de la humillante derrota del Barça en París https://t.co/fO1nwAZ1bc #UCL pic.twitter.com/6Rk4FOl5EE — MARCA (@marca) February 15, 2017

Ordet katastrofe bliver også taget i brug ad El País. Avisen skriver også om et hold uden svar, som led et sviende nederlag Unai Emerys 'brillante hold'.

"El desplome azulgrana fue rotundo, individual y colectivamente, física y tácticamente" https://t.co/hznLBKEDCS La crónica de @rbesac — EL PAÍS Deportes (@elpais_deportes) February 14, 2017

- Barcelonas nedbrud giver genlyd, individuelt og kollektivt, fysisk og psykisk, skriver Es País og fortsætter:

- Klubbens trefork (Messi, Suárez og Neymar, red.) var forstenet i Paris. Sidste aften var en plakat, som blev flået af af sensationelle PSG. Der var end ikke nyheder om Messi. Ingen deltog, som det ellers altid er ventet af Luis Enriques hold.

Mundo Deportivo skriver mere generelt om FC Barcelona som værende 'dødeligt såret'.

PSG overvælder et Barcelona-hold, der er dødeligt såret. Foto: Mundo Deportivo

- Det mest pinefulde nederlag i Luis Enriques æra gør, at Barcelona nu er afhængig af det største mirakel i europæisk fodboldhistorie. PSG bed og afmonterede Barca, ugenkendelig fra starten, uden svar mod den lokale plage.

Og for at runde af bringer sport.es en meget malerisk fremstilling af det, der skete på Park des Princes i Paris.

'Kongen abdicerede i prinsens park' Foto: sport.es

- PSG-spillerne døde for hver eneste bold. Barca manglede intensitet og attitude. Det Barcelona, der forbavsede for nogle år siden i Europa, er her ikke mere. Det, der gjorde Barca fantastisk, er tabt.

Returopgøret spilles om tre uger på Camp Nou.