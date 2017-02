Barcelonas træner om fransk øretæve: Det var katastrofalt

Luis Enrique så ikke glad ud, da nederlaget var en realitet. Foto: YOAN VALAT / Scanpix Denmark

Luis Enrique erkender, at FC Barcelona sjældent har spillet dårligere end mod PSG, men drømmer om et mirakel.

- Det var en katastrofal aften for os.

Så kontant sammenfatter FC Barcelonas træner, Luis Enrique, klubbens nederlag i Champions League på 0-4 til Paris Saint-Germain i tirsdagens ottendedelsfinale mellem det spanske og det franske mesterhold.

Ifølge internationale medier har FC Barcelona sjældent spillet så dårligt.

- Det er svært at forklare. De var os fuldstændig overlegne, fra kampen begyndte. Der er ikke meget mere at sige, erkender Enrique.

Det var holdets værste aften i Europa siden et nederlag - over to kampe - på 0-7 til Bayern München i semifinalen i Champions League i 2013.

Barcelona stillede op med stjernetrioen Neymar, Lionel Messi og Luis Suarez i front, men PSG's forsvar havde fuldstændig styr på de tre klassespillere.

Den imponerende præstation understreges af, at det kun er anden gang i denne sæson, at Barcelona ikke har formået at score. Forrige gang var i en ligakamp mod Malaga.

Angel Di Maria fejrede sin 29 års fødselsdag med to scoringer.

Han åbnede festen for hjemmeholdet i det 18. minut på et frisparksmål. Tyskeren Julian Draxler fordoblede føringen kort før pausefløjtet.

Ti minutter inde i anden halvleg kom Di Maria igen på måltavlen, før Edinson Cavani, der tirsdag fyldte 30 år, fuldendte ydmygelsen med målet til 4-0.

Luis Enrique roser PSG for at producere det bedste fodbold, holdet er i stand til.

- Og vi var så dårlige, som vi kan blive, siger han.

Aldrig før i Champions League-historien er det lykkedes et hold at gå videre efter så stort et nederlag. Men det får ikke Luis Enrique til at fortvivle.

- Vi har virkelig brug for en heroisk indsats, men hvorfor ikke drømme, siger han om returkampen 8. marts.

- Disse spillere har gennem årene vist, at de kan opnå store resultater. Vores chancer er små, men alligevel er der en chance.

FC Barcelona er ikke blevet elimineret før kvartfinalerne i Champions League siden 2007.

/ritzau/AFP