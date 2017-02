Ekspert om ydmygelsen i Paris: Derfor gik det så galt for Barcelona

Andrés Iniesta blev udstillet af PSG, mener Kasper Lorentzen. Foto: Christian Hartmann / Scanpix Denmark

Spanske FC Barcelonas internationale dominans kan være slut - men klubben kan selv sørge for, at det ikke sker, mener TV 2 SPORTs fodboldekspert.

Tirsdag var fodboldfans verden over vindner til en begivenhed af de sjældne, da Champions League-bolden rullede igen, og FC Barcelona blev udspillet af Paris Saint Germain.

Det Barcelona-hold, som mange igennem de seneste 10 år har betragtet som verdens bedste - og måske det bedste fodboldhold gennem tiden - blev skilt ad med 0-4 i på Parc des Princes i Paris.

TV 2 SPORTs fodboldekspert Kasper Lorentzen var overrasket over nederlaget - og så alligevel ikke.

- Barca havde ingen reaktion på at komme i den modvind, de gjorde, intet modsvar på det chok det var, at PSG overmatchede dem i alt. De tog bolden fra Messi, når det passede dem, de kørte kontra, de pressede højt og skiftede hele tiden taktik.

- Barcelona har over en lang periode været vant til, at man altid kunne ordne tingene, når det spidsede til, fordi en eller flere af de tre forreste kunne lave noget. Det kan de kan godt klare sig på i den spanske liga, men europæisk møder de altså bedre hold, som også har luret dem, siger Kasper Lorentzen.

0-4 nederlaget er en tangering af Barcelonas største nederlag i europæisk fodbold, og en gentagelse af resultatet i semifinalen mod Bayern München på udebane i 2013.

Og Kasper Lorentzen ser mange lighedstegn mellem det Barcelona-hold, der dengang blev sendt ud af Champions League med samlet 0-7, og det, der nu balancerer på randen af exit fra årets turnering.

- Dengang var Bayern mere sultne og havde ’moderniseret’ sit spil, og lige som i går manglede Barcelona sult og fart. Det skal man have i moderne fodbold. De tre forreste havde en dårlig dag, og dem skal man nok ikke stille spørgsmålstegn ved, men Iniesta og Busquets bliver udstillet.

Barcelona mangler krigere

I løbet af de sidste ti år har FC Barcelona selv udstillet snart sagt ethvert hold på det europæiske kontinent, hvor det spanske storhhold i lange perioder har været altdominerende.

Kasper Lorentzen, mener dog at holdet er blevet offer for sin egen suverænitet, fordi det har gjort Barcelona for éndimensionelt.

Barcelona mangler at slås. De manglede en leder, der samlede holdet sammen, for de var splittede Kasper Lorentzen

- Måske har de det for nemt i ligaen, fordi de bare kan skrue op for tempoet, når de har lyst, og så går man og bliver selvtilfreds. Alle havde også forventet at de skulle vinde i går, og der er ingen naturlig reaktion på at blive overmatchet, som det skete i går, fordi det ikke er sket i flere år, forklarer Kasper Lorentzen.

- Havde Barcelona ’bare’ kunnet tage arbejdshandskerne på og matche PSG’s energi, så havde de sagtens kunnet være med. Men Barcelona mangler at slås. De manglede en leder, der samlede holdet sammen, for de var splittede.

Selvom mange måske med rette vil sige, at spillere som Messi, Iniesta og Busquets allerede er naturlige ledere på Barcelonas hold, så er det ikke den slags leder, Lorentzen efterlyser.

- Jeg er stor fan af Iniesta, men han går ikke ind og er en kriger. Det er ikke hans force. Verratti på PSG’s midtbane er både en dygtig spiller og en kriger. Moderne fodbold – og specielt de her topkampe – bliver spillet i et meget højt tempo, og når Barcelona så bliver sat under det pres, så har de svært ved at slå tilbage, fordi den sædvanlige taktik ikke passer.

Løsningen sad på bænken

Ifølge Kasper Lorentzen findes den rette mand allerede i truppen, men i går kom han først på banen - og netop i stedet for Iniesta - da det var for sent for FC Barcelona.

Han har arbejdsvilligheden, energien og evnerne med bolden Kaper Lorentzen

- Jeg undrer mig over, at Ivan Rakitic ikke spillede mere. Han har arbejdsvilligheden, energien og evnerne med bolden. Barcelona med Busquets og Iniesta er gode, når de har bolden og bestemmer tempoet, men når de bliver sat under pres som i går, så mangler de en spiller, der kan meget begge veje.

- Selvom man er et godt hold og et godt spillende hold, så bliver man endnu bedre hvis alle 11 spillere samtidig arbejder som en helhed og knokler. Det plejer Barca godt at kunne – og har også gjort det efter nederlaget til Bayern – men i går var der ingen energi. Og så er de altså ikke bedre, fordi forsvarsmæssigt er de altså ikke verdens bedste som de er det offensivt, siger TV 2 SPORTs fodboldekspert.

Én mand kan naturligvis ikke forventes at løse Barcelonas 'krigerproblem' alene, og klubben bør forstærke sig på midtbanen, hvis de også i fremtiden vil være blandt verdens bedste, mener Lorentzen.

- De skal have nogle typer med den energi, og en leder. De har de her ’hellige’ midtbanespillere, som Busquets og Iniesta, som 99 ud af 100 gange er rigtigt gode, men hvis de vil vinde Champions League over hold, der alle gerne vil slå Barcelona, så skal de også have nogen, der har den energi, for der var intet modsvar i går overhovedet.

- Man skal gøre noget mere for at være med i toppen af europæisk fodbold, slutter Kasper Lorentzen.