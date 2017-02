FCK vil tage næste skridt med europæisk avancement

FCK jagter årets første europæiske skalp. Uafgjort på udebane vil være en god start, siger Solbakken.

FCK's bruttotrup mod Ludogorets FCK har taget en bruttotrup på 21 spillere med til Bulgarien, og den reduceres en time før kick-off til de tilladte 18:



1 Stephan Andersen

2 Tom Høgli

3 Ludwig Augustinsson

5 Erik Johansson

6 William Kvist

8 Uros Matic

11 Andreas Cornelius

15 Mikael Antonsson

16 Jan Gregus

17 Kasper Kusk

19 Federico Santander

20 Nicolai Boilesen

22 Peter Ankersen

23 Andrija Pavlovic

24 Youssef Toutouh

25 Mathias Zanka Jørgensen

26 Jores Okore

31 Robin Olsen

33 Rasmus Falk

35 Aboubakar Keita

41 Kim Christensen

FC København er aldrig tidligere gået videre fra en europæisk knockoutrunde i foråret, men det skal der laves om på, når klubben torsdag aften og torsdag i næste uge møder bulgarske PFC Ludogorets.

Et avancement til Europa Leagues ottendedelsfinaler er et naturligt skridt i klubbens udvikling, siger FC Københavns manager, Ståle Solbakken, på et pressemøde i Sofia forud for torsdagens kamp.

- Nu når vi er her, så vil vi gerne gå videre. Det vil betyde meget for klubbens historie og for os som klub. Vi vil gerne spille i Europa længst muligt. Det er en naturlig målsætning at have, siger Solbakken.

Det kan blive historisk

Klubbens nyudnævnte anfører, Mathias "Zanka" Jørgensen, vil gerne være med til at skrive klubhistorie.

- I og med vi nåede vores mål med at spille europæisk efter jul, så sætter vi selvfølgelig et nyt mål, og det er at gå videre fra den her knockoutrunde.

- Jeg ved ikke, hvor stort det vil være, men det vil i hvert fald være historisk for os, siger anføreren.

Det seneste danske hold, der vandt samlet over to knockoutkampe efter vinterpausen, var AaB, der i 2009 besejrede Deportivo La Coruña.

FCK's mulighed for at lave samme præstation bliver ifølge Ståle Solbakken større af, at Ludogorets heller ikke er i kampform. Bulgarerne spillede i søndags sin første betydende kamp i 2017.

- Vi møder en modstander, som også har haft vinterpause lige som os, og det er sværere at møde et hold fra en af de store ligaer, som er i fuld gang med sin liga. Derfor har vi en meget større chance for at kunne gå videre, siger Ståle Solbakken.

Jævnbyrdige opgør

Nordmanden forventer to jævnbyrdige kampe, og direkte adspurgt mener han, at uafgjort på udebane torsdag på forhånd lyder som et godt resultat.

- Det kommer an på kampen, men 1-1 er åbenlyst bedre end 0-0. Begge resultater kan vi nok leve med, når vi sidder her, men hvis vi har domineret hele kampen, så er vi nok ikke tilfredse med uafgjort.

- Men som udgangspunkt vil vi være meget glade for 1-1, siger han.

Ligesom FCK kommer Ludogorets også til Europa League via en tredjeplads i Champions League-gruppespillet. Bulgarerne fik blandt andet point ude mod Paris Saint-Germain.

Torsdagens 16.-delsfinale begynder klokken 19 dansk tid.