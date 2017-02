Neymar vil forsøge at gøre det umulige mod PSG

Efter afklapsningen på 0-4 mod PSG vil FC Barcelona og Neymar forsøge at skabe miraklet i returkampen.

Det er aldrig lykkedes for noget fodboldhold at vende et nederlag på 0-4 til samlet sejr i returkampen i Champions League.

FC Barcelona vil 8. marts gøre forsøget, fortæller holdets stjerneangriber Neymar efter tirsdagens 0-4-nederlag ude til Paris Saint-Germain i den første ottendedelsfinale.

- Nu er vi nødt til at se frem til returkampen og se, hvad vi kan gøre for at vende situationen, siger Neymar.

- Men det vil blive meget svært. Og nærmest umuligt. Men vi kan ikke give op, siger Barcelona-angriberen.

PSG dominerede kampen mod Barcelona totalt, og parisernes kantspiller Angel Di Maria scorede to mål i kampen.

- Al kredit til PSG. Kampen var atypisk, og vi er ikke vant til at befinde os i den slags situationer.

- Det bliver meget vanskeligt at forberede os til returkampen, når vi er bagud med fire mål. Jeg tror aldrig, det er sket før for mig, siger Neymar.

Et samlet nederlag til PSG vil betyde, at Barcelona for første gang siden sæsonen 2006-2007 ikke er med i turneringens kvartfinaler.

I 2007 røg Barcelona ud til Liverpool i ottendedelsfinalen i Champions League på reglen om flest scorede udebanemål.

Hvis det spanske storhold ryger ud, vil det være selvforskyldt, da Barcelona ifølge Neymar ikke var godt nok forberedt til PSG-kampen.

- Vi var ikke gode, vi gjorde ikke vores arbejde, som vi skulle have gjort, og vi er overraskede over dette resultat, siger Neymar.

0-4-resultatet er en tangering af det største nederlag i Luis Enriques regeringstid som Barcelona-træner i løbet af snart tre sæsoner.

/ritzau/