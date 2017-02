Superliga-klub risikerer politianmeldelse for brug af ulovlig spiller

Otar Kakababze er én af de spillere, der har spillet for Esbjerg fB uden arbejdstilladelse. Foto: Esbjerg fB

Esbjerg fB risikerer at blive anmeldt til politiet, efter at de har brugt mindst en af deres nyindkøbte spillere, inden arbejdstilladsen var på plads.

Transfervinduet i Superligaen har været lukket i 14 dage, og mange af de nyindkøbte spillere har allerede været i aktion for deres respektive hold. Men enkelte er måske kommet på banen en gang for tidligt.

Hos Esbjerg fB er der kommet seks nyindkøbte spillere til, hvor de alle skulle have en arbejdstilladelse for både at træne og spille kampe for holdet.

Men ifølge Ugeavisen Esbjerg har mindst en af de nye spillere både været med på træningsbanen og spillet træningskamp imod FC Nordsjælland uden at arbejdstilladelsen var på plads.

Det drejer sig blandt andet om den georgiske højreback Otar Kakababze, som har spillet imod FC Nordsjælland uden tilladelse.

Og det er ikke lovligt, fortæller Thomas Tafteberg Jakobsen, fuldmægtig i ledelsessekretariatet i Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

- Træning med holdet og deltagelse i træningskampe betragtes som arbejde i udlændingelovens forstand. Ingen af delene er således tilladt uden en arbejdstilladelse, siger Thomas Tafteberg Jakobsen, som fortæller, at han altid meddeler politiet, hvis de opdager sådanne tilfælde.

- Når vi bliver opmærksomme på et forhold vedrørerende eventuelt ulovligt arbejde, reagerer vi altid på dette. I en sådan situation melder vi forholdet til politiet, der har kompetencen til at træffe afgørelse vedrørende det ulovlige forhold, siger han til Ugeavisen.

Dan Mose Andersen, den konstituerede direktør hos Esbejrg fB, fortæller, at de ikke havde til intention at snyde med opholdstilladelsen. Han erkender dog, at de kunne have været hurtigere ude.

- Vi havde ingen intentioner om at overtræde loven. Vi gassede ikke op for rødt, men det kan godt være, vi skulle have bremset lidt før, siger direktøren.

Otar Kakababze, Konstantinos Tsimikas, Giorgos Katsikas, Budu Zivzivadze, Emmanuel Oti Essigba og Lasha Parunashvili er alle kommet til Esbjerg fB i dette vintertransfervindue.