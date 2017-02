Tyrkiet vil afholde EM i fodbold i 2024

Den 3. marts udløber ansøgningsfristen hos Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa). Foto: FABRICE COFFRINI / Scanpix Denmark

Tyrkiet har som det andet land efter Tyskland meddelt, at landet går efter at afholde EM-slutrunden om syv år.

Tyrkiet har officielt meddelt, at landet vil forsøge at blive vært for EM i fodbold i 2024.

Det skriver det tyske nyhedsbureau dpa.

- Om Gud vil, indsender vi 2. marts en ansøgning med vores kandidatur, siger præsidenten for Det Tyrkiske Fodboldforbund, Yildirim Demirören, på et pressemøde.

3. marts udløber ansøgningsfristen hos Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa).

Tyrkiet var meget tæt på at blive vært for EM i 2016. Landet tabte i den afsluttende afstemning med stemmerne 6-7 til Frankrig, der blev tildelt værtskabet.

Tyrkiet må denne gang imødese konkurrence fra Tyskland, der allerede har meddelt, at landet søger om at blive EM-vært i 2024.

Også de nordiske lande med Danmark, Sverige, Finland og Norge har udtrykt intentioner om at gå efter at blive EM-vært, enten i 2024 eller 2028.

Det fælles nordiske bud er dog endnu ikke officielt.

Det næste EM i 2020 skal spilles i en række europæiske lande, herunder Danmark.