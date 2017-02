Verdens bedste fodboldspiller skifter til Hjørrings CL-modstander

Carli Lloyd blev kåret som verdens bedste kvindelige fodboldspiller i både 2015 og 2016. Foto: RUBEN SPRICH / Scanpix Denmark

Carli Lloyd har skrevet kontrakt med Manchester City, som Fortuna Hjørring møder i kvartfinalerne i Champions League.

Carli Anne Lloyd Hollins Født: 16. juli, 1982 Fødeby: Delran Township, USA Højde: 173 cm Position: Midtbane Nuværende klub: Manchester City Nummer: 10 Tidligere klubber: Central Jersey Splash: 1999

New Brunswick Power: 2000-01

South Jersey Banshees: 2001-04

New Jersey Wildcats: 2004-09

Chicago Red Stars: 2009-10

Sky Blue FC: 2010-11

Atlanta Beat: 2011-13

Western New York Flash: 2013-15

Houston Dash: 2015-17

Kvindernes svar på Cristiano Ronaldo skal spille i Danmark.

Carli Lloyd, der de seneste to år er blevet kåret til verdens bedste fodboldspiller, har nemlig skrevet kontrakt med Manchester City, der møder Fortuna Hjørring i Champions League.

Det bliver sjovt og spændende at prøve kræfter med den bedste i verden. Luna Gewtiz, Fortuna Hjørring

Lloyd kommer fra Houston Dash, og netop Champions League betyder noget for verdensstjernens skifte til europæisk fodbold:

- Det er ikke alle, der får lov til at spille Champions League. Det er stort, siger hun til BBC og uddyber:

- Jeg har prøvet en masse: VM-guld, OL og kåringen som verdens bedste fodboldspiller. Men en Champions League-triumf vil overgå det hele, siger Lloyd, der har skrevet under på en kontrakt for forårssæsonen.

Manchester City gik videre til kvartfinalerne i klubbens første Champions League-kampagne efter en samlet sejr over Brøndby.

Fortuna-forsvarer glæder sig

I slutningen af marts skal de engelske double-vindere så møde de danske double-vindere, Fortuna Hjørring. Og forsvarsprofilen Luna Gewitz ser frem til at stå over for den amerikanske verdensstjerne.

- Det bliver sjovt og spændende at prøve kræfter med den bedste i verden. Det glæder jeg mig til, men jeg skal lige have kigget lidt på, hvad hun egentligt kan, fortæller landsholdsaktuelle Luna Gewitz til TV 2 SPORT og siger, at glæden måske kan blive suppleret af en smule nervøsitet.

- Det kan godt være, der kommer lidt spænding i kroppen, som dagene går, og jeg får set nogle klip på hende. Men det går fint for mig for tiden, og jeg glæder mig til at prøve kræfter med hende.

Carly Lloyd er anfører på det amerikanske landshold. I 2015 scorede hun hattrick i finalen og var dermed med til at sikre guldet. Foto: Kevin C. Cox / Scanpix Denmark

Fortuna Hjørring er netop rejst på træningslejr til Portugal. Her skal holdet møde Sporting clube de Portugal fra Lissabon, Chelsea og Benfica.

- Målet for os har været at få en masse kampe, så vi kan få spillet 11 mod 11, før det gør løs i Champions League. Turneringen er ikke begyndt endnu på det tidspunkt, så vi må selv sørge for at få spillet holdet sammen, fortæller Gewitz om den næste uges program.

Hun glæder sig især til kampen mod Chelsea, der spillemæssigt er den modstander, der minder mest om Manchester City.

Fortuna Hjørring spiller på hjemmebane i den første kamp mod Manchester City, den 23. marts. Returkampen spilles en uge efter.