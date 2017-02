Verdensmester beklager efter fyring i Serie A-bundprop

Massimo Oddo er fortid i Pescara. Foto: CARLO HERMANN / Scanpix Denmark

En dårlig sæson i den italienske liga endte med at koste Massimo Oddo jobbet som cheftræner i Pescara.

Massimo Oddo blev tirsdag fyret som cheftræner i fodboldklubben Pescara, der er suveræn bundprop i den italienske Serie A.

Fyringen faldt, dagen efter at klubben havde udtrykt opbakning til træneren.

40-årige Massimo Oddo beklager over for Pescaras fans, at han kun formåede at føre oprykkerklubben til ni point i sæsonens hidtil 24 ligakampe.

Pescara har 13 point op til den rigtige side af nedrykningsstregen.

- En rejse slutter i dag (tirsdag, red.) efter nogle svære måneder, hvor jeg virkelig ønskede at hjælpe holdet til at nå dets mål.

- Det lykkedes mig ikke, og jeg beklager over for byen og de Pescara-fans, der aldrig indstillede opbakningen til holdet på trods af alting, siger Massimo Oddo ifølge Football Italia.

Den tidligere højreback, der blev verdensmester med Italien i 2006, blev i foråret 2015 udnævnt som træner for Pescara.

Året efter rykkede klubben op i Serie A, men de dårlige resultater endte altså med at resultere i en fyring af Massimo Oddo, der i sin aktive karriere repræsenterede klubber som AC Milan, Lazio og Bayern München.