Wenger efter CL-ydmygelse: - Vi kollapsede

Arsene Wenger mener, at holdet faldt sammen i anden halvleg. Foto: Michael Dalder / Scanpix Denmark

Tabet af Laurent Koscielny i anden halvleg fik stor betydning, mener Arsène Wenger efter fiaskoen i München.

Kritikken af Arsenals manager, Arsène Wenger, har været hård i den seneste tid, og den bliver næppe mindre efter 1-5-afklapsningen mod Bayern München i onsdagens ottendedelsfinale i Champions League.

Arsenal var ellers godt med i første halvleg, men faldt helt sammen efter pausen.

- Det afgørende var, at mistede Laurent Koscielny hurtigt i anden halvleg, siger Wenger i et interview vist på 3+.

Den franske stopper måtte udgå med en skade kort efter pausen, og derefter var der ikke meget, der hang sammen for London-holdet.

- Det så ud, som om vi kollapsede. Bayern var et bedre hold end os og spillede godt i anden halvleg, siger Arsène Wenger.

Adspurgt om Koscielnys afgang kan være en undskyldning for det store nederlag, siger manageren:

- Jeg leder ikke efter undskyldninger, men forklaringer. Vi var ret solide defensivt indtil da. Bagefter gjorde vi alt forkert, og det femte mål understregede det, siger Arsène Wenger.

Han henviser til Alex Oxlade-Chamberlains skødesløse boldtab, der førte til Thomas Müllers 5-1-scoring kort før tid.

Arsenal er i de seneste seks sæsoner røget ud i ottendedelsfinalen i Champions League, og der er intet, der tyder på, at den bemærkelsesværdige stime bliver brudt i år.

- Nu skal vi lige komme os over det her, og så må vi begynde at se frem til næste kamp, siger Wenger.

Der er returkamp 7. marts.