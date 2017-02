FCK dummer sig til sidst i europæisk udebanesejr

Via et hurtigt selvmål før pausen og en scoring af Youssef Toutouh vandt FCK 2-1 ude over Ludogorets.

FC København står med det ene ben i ottendedelsfinalerne i Europa League efter en sejr på 2-1 ude over Ludogorets fra Bulgarien i den første af to kampe i 16.-delsfinalerne.

Kampens første mål faldt allerede i det andet minut, da bolden blev sendt i eget net af Anicet Abel efter et hjørnespark fra Ludwig Augustinsson. Syv minutter inde i anden halvleg gjorde Youssef Toutouh det til 2-0.

Se, hvordan kampen forløb minut for minut i vores liveblog:

Ludogorets var i modvind fra starten og formåede stort set ikke at true det danske mesterhold, før Claudiu Keserü reducerede med ti minutter tilbage.

Efter lynmålet til 1-0 trak FCK sig klogt tilbage på banen, så Ludogorets ikke kunne spille på sin største styrke, kontraangreb.

Kan københavnerne stå lige så godt på banen i næste uges returkamp i Telia Parken, ligner det et sikkert FCK-avancement.

Debutanten Uros Matic efterlod som alle andre FCK'ere et godt indryk i årets første turneringskamp.

Midterforsvaret med Erik Johansson og Mathias "Zanka" Jørgensen viste vanlig klasse og trak sig sejrrigt ud af stort set alle dueller.

Det fik frustrationerne til at indfinde sig hos Ludogorets' offensiv. De enkelte spillere forsøgte på egen hånd, og det blev ubesværet afvist af den danske defensiv.

Ludogorets spillede sig kun frem til et par afslutninger fra kanten af feltet i minutterne lige før og efter pausen.

I samme periode var Youssef Toutouh tæt på at score. 18 sekunder inde i anden halvleg forhindrede stolpen FCK i at lave endnu et lynmål.

Toutouh var dog skudt varm, og da han fik en næsten identisk mulighed en håndfuld minutter senere, udnyttede han koldblodigt oplægget fra en velspillende Rasmus Falk.

Tempoet dalede stille og roligt efter 2-0-scoringen.

Det udnyttede Ståle Solbakken til at spare Rasmus Falk og Federico Santander i de sidste 20 minutter, så benene måske er en anelse friskere i søndagens arvefjendeopgør mod Brøndby.

De to FCK-indskiftere, Jan Gregus og Andrija Pavlovic, var uden skyld i Ludogorets' reducering efter 80 minutter. Det stod en anden indskifter bag, rumæneren Claudiu Keserü.

Lidt tilfældigt blev et indlæg dirigeret videre på overliggeren, og Keserü var først over returbolden og lavede den livgivende reducering.

Indskiftede Gregus nåede dog at gøre sig uheldigt bemærket på anden vis i kampens overtid. På få sekunder modtog han to gule kort og pådrog sig dermed karantæne i returkampen.

Også William Kvist har karantæne i returkampen, da han fik gult kort i slutminutterne.