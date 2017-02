FCK før Europa League-brag: Vi kan komme i problemer dernede

Trods stor optimisme i FC København før torsdagens 1/16-finale i Europa League, så forventer de danske mestre en svær kamp mod Ludogorets i Bulgarien.

Torsdag klokken 19.00 tager FC København for alvor hul på 2017 med årets første betydende kamp - en 1/16-finale i Europa League.

Det er godt to måneder siden, at de danske mestre fandt ud af, at der ventede bulgarsk modstand i turneringens første knockout-runde, da københavnerne blev parret med Ludogorets Razgrad ved lodtræningen i Nyon.

Og selvom en knockoutkamp i Europa League måske kan virke som en stor mundfuld at indlede året med, så er det ikke de tanker, der præger FCK-spillerne efter en lang vinterpause.

- Vi glæder os selvfølgelig helt vildt. Det, man løber og træner for hele vinteren, er at komme ud og spille den her kamp, siger Mathias 'Zanka' Jørgensen til TV 2 SPORT, og får fuld opbakning fra sin mangeårige holdkammerat William Kvist:

- Det er vores dessert, som vi har gået og ventet på hele juleferien, så det glæder vi os meget til, og er spændt på det.

I december var der meget delte meninger om FC Københavns lodtrækningsheld - eller mangel på samme - og nu er tiden altså kommet til at se, om optimismen eller pessimismen på de danske mestres vegne holder mest stik.

Og det er ikke kun hos de etablerede FCK-spillere, at de positive tanker om kampen kommer til udtryk. Den serbiske midtbanespiller Uroš Matić, der er kommet til klubben fra østrigske Sturm Graz i vinterpausen, har også nået at tilegne sig den københavnske optimisme - og selvtillid.

- Alle er fokuserede og arbejder hårdt for at forberede sig. Det er en vigtig kamp, og hvis vi spiller som vi har trænet i de sidste par uger, så er jeg ikke nervøs for resultatet.

- Jeg altid lidt sommerfugle i maven før en kamp, men det er en god nervøsitet, som hjælper én til at være mere motiveret og koncentreret. Så hvis alle har det på samme måde, så bliver det en god kamp for os, siger Matić til TV 2 SPORT.

Når torsdagens kamp fløjtes i gang på det isolerede og vindblæste stadion i Razgrad, skal der dog mere end selvtillid og sommerfulge til for at sikre et godt udgangspunkt før returkampen i Parken.

- Ludogorets er rigtigt dygtige på kontraer. Et hold, der har nogle utroligt spændende angrebsprofiler, der er hurtige og dygtige, og kan kreere chancer mod hvem som helst - det viste de også i Champions League. Det gælder om at være 100 procent fra første fløjt, for ellers kan vi godt rende ind i problemer dernede, advarer Zanka.

Bulgarerne ligner da også på papiret et respektindgydende bekendtskab. Holdet har vundet det nationale mesterskab i de seneste fem sæsoner i træk, og har kun tabt én af 19 ligakampe i indeværende sæson.

Selvom dén statistik ganske vist ikke er lige så imponerende som FCK's status som ubesejret efter 21 superligakampe i denne sæson, så er kravet ikke nødvendigvis en dansk sejr i Bulgarien.

- Vi skal have det udgangspunkt med derfra, at vi kan gå hjem i Parken og gøre det færdigt med en god præstation. En uafgjort ville ikke være dumt - og hvis vi taber, skulle vi gerne have scoret et udebanemål. Grundlæggende skal vi have et resultat, så vi – som minimum – kan jagte noget på hjemmebane, slutter William Kvist.

Kampen i bulgarien spilles aften kl. 19.00. Den bliver liveblogget på sport.tv2.dk.