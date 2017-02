FCK skal tage sig i agt for brasilianske kontraangreb

Ståle Solbakken Foto: Ólafur Steinar Gestsson / Scanpix Denmark

FCK skal holde skarpt øje med Ludogorets' brasilianske hurtigløbere, advarer Ståle Solbakken.

Når FC København torsdag aften spiller den første af to kampe mod PFC Ludogorets fra Bulgarien, skal det danske mesterhold passe på ikke at blive taget på sengen af et kontraangreb med nogle af bulgarernes brasilianske hurtigløbere.

Det er nemlig Ludogorets' helt store styrke, siger FCK’s manager, Ståle Solbakken.

- Det er et hold, som har stof offensiv styrke, særligt i kontraspillet. Her er de bedre end den europæiske mellemklasse.

- De har skabt mange chancer mod alle hold, og de scorede to mål mod Arsenal, og de scorede mod Paris Saint-Germain ude og hjemme.

- De har overrasket positivt offensivt, men de er lidt uortodokse defensivt, og det kan vi måske udnytte, siger Solbakken.

- Det er et hold uden bulgarske profiler. Det er rumænere, brasilianere og hollændere, og de er gode, siger Solbakken

Nordmanden udpeger brasilianerne Cafu, Marcelinho og Wanderson som offensive trusler. Han forventer, de spiller tre af de fire forreste pladser hos bulgarerne.

- De har Cafu, som holder høj klasse. Han er en stjerne, og han skal nok spille angriber mod os. Han både hurtig og teknisk god. Marcelinho har mest spilforståelse af de tre, og Wanderson ligger et sted midt i mellem dem, siger Solbakken.

FCK tager hul på Alka Superligaens forårssæson med et opgør mod Brøndby på søndag. For Ludogorets gik ligaen i gang igen i weekenden. Derfor er de to hold på samme stadie af sæsonen, og Ståle Solbakken forventer to tætte opgør mod bulgarerne.

- Det er tæt på 50/50, hvem der går videre. Umiddelbart er det en fordel for os, at vi spiller hjemme i den sidste kamp, men det hjælper jo ikke noget, hvis vi taber 0-4 først, siger nordmanden.

Torsdagens kamp begynder klokken 19.00 dansk tid.