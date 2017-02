FCK-spiller upopulær efter rødt kort

Det var ikke Jan Gregus’ mest heldige indhop torsdag, hvor han så rødt efter en dumhed.

Torsdag tog FC København en vigtig 2-1-sejr på udebane mod Ludogorets. Dermed har danskerne et godt udgangspunkt inden returkampen om en uge.

Det holdt dog hårdt. I det femte minuts tillægstid skulle FCK bare spille sikkert og undgå at gøre noget dumt. Den mission levede FCK’s indskiftede midtbanespiller, Jan Gregus, ikke op til.

Efter at have begået frispark mod Yordan Minev sparkede den 26-årige FCK-spiller bolden væk og fratog således Ludogrets chancen for at sætte spillet hurtigt i gang. Det takserede kampens dommer, Ivan Bebek, til et gult kort. Og da han allerede løb rundt med et af slagsen, blev det vekslet til et rødt kort.

En dumhed, der giver slovakken en hård medfart på de sociale medier.

Gregus får helt sikkert ikke anden advarsel for selve frisparket. Dommeren sprinter først, da bolden tjattes væk. Helt. Sindssygt. Dumt. — Kenn L. Hansen (@HansenKenn) February 16, 2017

Skud ud til Jan Gregus for et meget ihærdigt forsøg på at forpurre FCK's europæiske eventyr #eldk — Simon E. Jørgensen (@SIMONEJNER) February 16, 2017

Jan Gregus er lige så stabil som bluetooth-forbindelsen til en sonos-højtaler. — Conte/Nestor (@ConteNestor) February 16, 2017

Vi nåede at joke med rødt til gregus. Så dum kan ingen være. FARVEL. — Sarah Skarum (@sarahskarum) February 16, 2017

Ikke ligefrem lynende intelligent anden advarsel af Gregus. Tvivler på han har mange flere bommerter tilbage i Ståles regnskab. #fcklive — Jonas Alexander (@Jonas_AL) February 16, 2017

Det der er måske det dummeste jeg nogensinde har set, Jan Gregus din kæmpe klaphat. — Jonatan Folkver (@Folkver) February 16, 2017

Og Jan Gregus er god til at få røde kort i vigtige udekampe. Tåbeligt. — Sebastian Stanbury (@SebStanbury) February 16, 2017

Udover Gregus må FCK undvære William Kvist, der røg i karantæne ved et enkelt gult kort. Dermed skal cheftræner Ståle Solbakken tænke kreativt på den centrale midtbane.

Der er returkamp i Parken på torsdag, hvor holdene kæmper om en plads i 1/8-finalen.