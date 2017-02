Flere store VM-ændringer på vej: Fifa-boss vil have flere lande til at dele værtsskabet

Gianni Infantino Foto: MICHAEL BUHOLZER / Scanpix Denmark

Gianni Infantino opfordrer flere lande til at gå sammen om at afholde VM, når det udvides fra 32 til 48 hold.

VM i fodbold kan få helt op til fire værtslande, når slutrunden udvides til 48 hold fra 2026.

Det oplyser præsidenten for Det Internationale Fodboldforbund (Fifa), Gianni Infantino, torsdag på et pressemøde i Doha.

Infantino opfordrer lande til at gå sammen om et fælles arrangement. Han nævner, at tre eller fire nationer kan dele værtskabet.

Fifa-præsidenten nævner også, at han vil undgå, at der bygges store stadioner, som er ubrugelige efter VM.

Udvidelsen af VM fra 32 til 48 deltagere blev vedtaget tidligere i år og træder i kraft om ni år.

Beslutningen har mødt stor modstand hos mange fodboldledere, ligaer og klubber.

Infantino nævner torsdag, at mange ligaer har udtrykt tilfredshed med beslutningen.