Klubikoner råder Wenger til at stoppe: - Det her var et massivt lavpunkt

Arsene Wenger Foto: LENNART PREISS / Scanpix Denmark

Arsenals manager Arsene Wenger er under heftig beskydning efter holdets 1-5-nederlag til Bayern München onsdag aften.

I tyve år har han stået i spidsen for en af Englands største fodboldklubber. Og han har før oplevet voldsom modgang

Men lige nu er det værre end nogensinde før for Arsenals manager Arsene Wenger.

Tirsdag aften tabte et resignerende Arsenal-mandskab med hele 1-5 på udebane til Bayer München i Champions Leagues 1/8-finaler.

En præstation, der dagen derpå atter har sat gang i spekulationerne om en eventuel skilsmisse mellem Wenger og Arsenal.

Den tidligere Arsenal-stjerne Lee Dixon, der har spillet over 450 kampe for klubben - blandt andet under Wenger, råder nu franskmanden til at sige stop.

- Det gør mig trist at se ham på den måde. For jeg ved, hvilken vinder han er, siger Lee Dixon til ITV Football.

- Jeg tror, han synes, det er på tide at gå. Jeg har aldrig set ham på den måde før. Han skylder sig selv at ændre situationen, siger Lee Dixon.

En anden tidligere Arsenal-krumtap, Martin Keown, har også været ude med karriererådgivning til Arsene Wenger. En Wenger, der efter kampen mod Bayer München virkede mere følelsesmæssigt berørt end tidligere set.

- Jeg har ondt af Arsene Wenger. Det her var pinligt for ham. Han så voldsomt såret ud. Han skal nærmest beskyttes fra sig selv, siger Martin Keown til BT SPORT.

- Han har lagt tyve års hårdt arbejde her, og han har været fantastisk for klubben. Men det her var et massivt lavpunkt for ham. Nu må Arsene Wenger seriøst overveje sin fremtid. For det her var så skidt, siger Martin Keown.

Også på de sociale medier er der nærmest et kollektivt krav blandt Arsenals fans om, at Arsene Wenger omgående skal gå af som manager. På Twitter er der således opstået en bevægelse under hashtagget #WengerOut.

Her går den kendte britiske journalist - og Arsenal-fan - Piers Morgan i spidsen.

Arsenal fans & ex-players who continue to back him are now damaging this great club.

He has to go. #WengerOut — Piers Morgan (@piersmorgan) February 15, 2017

- Hvor er din skam, Wenger? Træk dig.

- De Arsenal-fans og tidligere Arsenal-spillere, der fortsat støtter ham, skader denne storslåede klub. Han må ud, skriver Piers Morgan på Twitter.

I den hjemlige Premier League er Arsenal på fjerdepladsen og møder i næste spillerunde Southampton.