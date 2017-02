Lange udsigter til fælles nordisk fodbold-EM: Norge trækker sig fra planerne

DBU's Jesper Møller Foto: Liselotte Sabroe / Scanpix Denmark

Det er forbundet med for store omkostninger at lave et fælles nordisk EM, mener fodboldforbundet i Norge.

Danmark har sammen med Norge, Sverige og Finland vist interesse for at afholde et nordisk EM i fodbold. Men nu trækker Norge sig fra idéen, der blev fremlagt sidste år.

- Vi har lagt tanken om at søge EM ned. Vi har ikke stadionerne til det, siger Terje Jensen, der er leder i Det Norske Fodboldforbund til NTB.

- Det vil blive meget omkostningskrævende. De nordiske lande har tilsammen blot to-tre stadioner, der lever op til Det Europæiske Fodboldforbunds (Uefa) krav, siger han.

Dansk Boldspil-Unions (DBU) formand, Jesper Møller, præsenterede tanken i marts sidste år. Sidenhen har han afholdt flere møder med sine nordiske kolleger omkring idéen.

I november oplyste han til Ritzau, at netop de store stadionkrav var en stor udfordring. Han ville dog ikke erklære idéen for død.

- Jeg er nordjyde, så jeg er altid optimistisk, sagde Jesper Møller ved den lejlighed.

- Nu skal vi have vurderet, om der er en jordisk chance for at opfylde kravene. Det ser kompliceret ud for at sige det mildt, for det er meget store krav fra Uefa.

- Måske kan vi byde ind på en anden slutrunde. Vi har tidligere talt om en Fifa-slutrunde for U20-spillere enten for mænd eller kvinder, sagde han.

Ud over Danmark, Sverige, Norge og Finland har fodboldledere fra Island og Færøerne deltaget i møderne omkring EM.