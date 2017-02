Napoli ærgrer sig over fejl: - Vi tabte til det bedste hold i verden

Napoli blev til tider udspillet mod Real Madrid i onsdagens kamp. Foto: Susana Vera / Scanpix Denmark

Napolis træner mener, at hans hold kan udfordre Real Madrid i returopgøret efter 1-3-nederlag i Spanien.

Real Madrid sikrede sig onsdag et godt udgangspunkt for den videre færd i Champions League med tre lækre mål og 3-1-sejr hjemme over Napoli.

I Napoli-lejren er det dog primært holdets egne fejl, som er skrevet i notesbogen.

- I forhold til den måde, vi normalt spiller på, var den største forskel, at vi tabte bolden for meget i opspillet. Det gjorde alting sværere for vores forsvar.

- Vi var oppe mod det bedste hold i verden, men det er en skam, at vi begik så mange fejl, som vi normalt ikke laver, siger Napoli-træner Maurizio Sarri ifølge uefa.com.

- Jeg synes, at Real Madrid spillede deres bedste kamp i tre måneder, for jeg har set dem alle, mens vi ikke ramte vores bedste.

- Jeg mener, at vi kan udfordre dem, hvis vi spiller op til vores bedste. Måske vinder de seks eller syv kampe ud af ti, men jeg føler, at vi kan udfordre dem, siger Sarri.

Real Madrid-træner Zinedine Zidane er delvist enig med ham.

- Vi spillede en stor kamp. Jeg ved ikke, om det var den bedste kamp, vi har spillet på det seneste, men vi fik et godt udgangspunkt.

- Det var en skam med Napolis mål, men vi rettede tingene op, scorede selv og vendte kampen på hovedet. Resultatet var retfærdigt, siger Zinedine Zidane ifølge uefa.com.

- Vi skal nu til en svær udebane, hvor vi kommer under pres. Det er stadig en åben kamp, siger Zidane.

Kampen på Santiago Bernabeu viste, at Napoli i perioder kunne bringe Real-forsvaret i ubalance, og Napoli-målmand Pepe Reina har ikke opgivet håbet om et stort comeback i returkampen 7. marts.

- Der er stadig 90 minutter tilbage, og på San Paolo kan alting ske.

- Vi skal se kampen igen og lære af vores fejl. Det bliver svært, for det er Real Madrid, men vi tror på det, siger målmanden i et interview på 3+.

Han mener, at Napoli kom til at stille sig for dybt for tidligt, efter holdet kom foran 1-0 efter otte minutter på Santiago Bernabeu.