Udvist FCK'er havde lyst til at slå dommeren ihjel

Jan Gregus havde ikke meget til overs for den kroatiske dommer, der udviste FC København-spilleren i Sofia.

FC København-midtbanespilleren Jan Gregus kom på banen cirka 20 minutter før tid, da holdet torsdag aften vandt 2-1 ude over Ludogorets i Europa League.

Inden kampen var fløjtet af, måtte Jan Gregus dog forlade banen igen, da han i løbet af få sekunder modtog to advarsler. Mindst en af dem skulle han ikke have haft, mener slovakken.

- Jeg var så frustreret, at jeg havde lyst til at slå dommeren ihjel, siger Jan Gregus med et smil, der trods alt indikerer, han næppe var helt tæt på en barbarisk handling mod dommer Ivan Bebek.

- Det første gule kort fik jeg for at træde en over fødderne, selv om jeg ikke havde intention om det.

- Det andet gule kort skulle jeg ikke have haft. Jeg sparkede bolden tre meter væk (ved et frispark, red.), og dommeren synes, at det var for langt, siger Jan Gregus.

Få minutter inden udvisningen havde William Kvist med et gult kort pådraget sig karantæne. Derfor havde Jan Gregus været en stærk kandidat til en startplads i returkampen på torsdag i København.

- Jeg nåede ikke at tænke på, at han havde karantæne i returkampen. Det er selvfølgelig bittert, for jeg kunne have spillet i stedet for ham, og det gør det kun mere frustrerende, siger Jan Gregus.

Han glæder sig over, at det trods udvisningen var en god aften set med FCK-briller.

- Jeg er glad for, at vi fik et godt resultat, og det er det vigtigste, selv om jeg er virkelig frustreret, siger han.

Da FCK spillede ude mod Porto i Champions League i september, blev Jan Gregus ligeledes udvist for to gule kort.