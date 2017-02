Verdens bedste dommer siger farvel til Premier League - og rykker til Saudi-Arabien

Mark Clattenburg stopper omgående som dommer i Premier League Foto: FACUNDO ARRIZABALAGA / Scanpix Denmark

Mark Clattenburg har dømt sin sidste kamp i Premier League. Topdommeren skal være formand for dommerforbundet i Saudi-Arabien, skriver The Guardian.

Premier League må vinke farvel til verdens bedste dommer.

Mark Clattenburg blev i slutningen af sidste år kåret til verdens bedste indenfor sit fag ved Globe Soccer Awards i Dubai, men nu er det slut med engelsk fodbold til topdommeren.

Han rykker til Saudi-Arabien, hvor han skal tage over for Howard Webb, som tidligere var formand. Det skriver fodbolddommernes forbund i England ifølge The Guardian.

Clattenburg stopper sit arbejde med omgående virkning, og dermed blev hans sidste kamp Arsenals 2-0-sejr over Hull i lørdags.

The Professional Game Match Officials Limited, som forbundet hedder, takker Mark Clattenburg for sit gode arbejde i engelsk fodbold.

- PGMOL, forkortelse af Professional Game Match Officials Limited, vil gerne ønske Mark Clattenburg held og lykke med skiftet til det Saudi-Arabiske Fodboldforbund. lyder det i udmeldingen.

- Vi forstår, at dette er en spændende mulighed for Mark, og skiftet understreger, hvor højt engelske dommere står i internationale dommerhieraki.

Avisen skriver også, at Clattenburg var blevet utilfreds med støtten fra dommerforbundet hjemme i England. Derudover har han i længere tid været rygtet til flere udenlandske ligaer med lukrative kontrakter.

Clattenburg startede med at dømme som 18-årig, og han har været FIFA-dommer siden 2006. Han har blandt andet både en EM-, Champions League- og FA Cup-finaler på CV'et,