Zlatans hattrick sikrer United solid sejr

Hele 17 hattricks har Zlatan Ibrahimovic nu lavet i sin karriere Foto: Andrew Yates / Scanpix Denmark

Zlatan Ibrahimovic lavede alle tre mål, da Manchester United slog St. Etienne med 3-0 i Europa League.

Zlatan Ibrahimovic har scoret sit første hattrick for Manchester United. Og sit 17. i seniorkarrieren.

I 3-0-sejren hjemme over St. Etienne i Europa League leverede han et heldigt frisparksmål, en scoring i tomt mål og en sikker udnyttelse af et straffespark.

Både frisparket og straffesparket skaffede han selv. I begge tilfælde faldt svenskeren let.

Dermed har manager José Mourinhos mandskab et næsten skridsikkert udgangspunkt før returopgøret i Frankrig i næste uge.

Kampen bød foruden svenskerens hattrick også på et kuriøst brødremøde mellem Uniteds Paul Pogba, som er verdens dyreste fodboldspiller, og hans langtfra så kendte storebror, Florentin, som spiller venstre back for St. Etienne.

I en kamp, hvor José Mourinho ikke sparede på stjernenavnene, tog Ibrahimovic fat efter ni minutter.

Her skød Zlatan Ibrahimovic sløjt med en inderside midt i muren på et direkte frispark, men på forunderlig vis slap bolden igennem og trillede i ro og mag over stregen til højre for målmand Stephane Ruffier, som havde kastet sig og ikke kunne nå op igen.

Ruffier revancherede sig med en god dobbeltredning på Juan Matas afslutninger efter 24 minutter.

Også St. Etienne havde et par gode bud efter scoring, og som sådan var spændingen intakt før anden halvleg.

Her var United klart mest chanceskabende, og Paul Pogba headede en fri chance på overliggeren.

I den anden ende lobbede Nolan Roux over mål alene med United-keeper Sergio Romero, kort før Zlatan Ibrahimovic var på pletten igen.

Denne gang efter et gennembrud af Marcus Rashford og en tværpasning, som målmand Ruffier fik en handske på, så bolden hoppede lige ud til den målfarlige svensker. Han scorede sikkert i tomt mål et kvarter før tid.

Få minutter før tid tilkæmpede Ibrahimovic sig det straffespark, som han selv scorede på.

Det var ifølge Manchester United hans 23. mål i sæsonen i alle turneringer.

Eneste lille streg i regningen for United var, at Ander Herrera fik gult kort og dermed er i karantæne i returopgøret.

/ritzau/