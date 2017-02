Barcelona starter sag hos sportsdomstol - vil have Suarez med i finale

FC Barcelona mener ikke, at Luis Suarez burde have haft gult kort for at ramme en modstander med albuen i pokalsemifinalen. Foto: LLUIS GENE / Scanpix Denmark

FC Barcelona har appelleret til sportsdomstolen CAS for at få annulleret Luis Suarez' pokalfinalekarantæne.

FC Barcelona spillede sig i den spanske pokalfinale efter samlet sejr over Atlético Madrid, men cataloniernes angriber Luis Suarez blev vist ud mod slutningen af den anden kamp.

Barcelona mener dog ikke, at udvisningen var korrekt, og man går nu til højeste sted for at få angriberen fra Uruguay med i finalen.

Efter at have fået afvist en appel til Det Spanske Fodboldforbund går klubben nu til Den Internationale Sportsdomstol, CAS.

Det skriver Barcelona på klubbens hjemmeside.

Suarez fik sit andet gule kort i kampen, da han ramte en modstander i hovedet med en albue, men Barcelona mener ikke, at forseelsen var til gult kort.

Kampens dommer, Gil Manzano, har indberettet i sin kamprapport, at Suarez ramte modstanderen på en "hensynsløs måde" ved det andet gule kort.

Den indberetning var appelinstansen hos Det Spanske Fodboldforbund enig i, men Barcelona vil nu forsøge at få trukket det gule kort tilbage og dermed få annulleret karantænen ved at gå til CAS, som er sportens øverste domstol.

Barcelona møder i pokalfinalen Alaves. Kampen spilles 27. maj.

/ritzau/