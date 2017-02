Ekspert: - Jeg vil være skuffet, hvis ikke FCK går videre

FC København har store muligheder for at gå videre i Europa League, efter at de torsdag aften besejrede PFC Ludogorets med 2-1.

FC København sikrede sig torsdag aften et godt udgangspunkt i Europa League, da de slog PFC Ludogorets med 2-1.

Københavnerne fik en god start, da hjemmeholdets Anicet Abel scorede selvmål efter bare halvandet minuts spil. Dette resultat holdt indtil pausen, og kørt herefter blev smilet blev større, da Youssef Toutouh gjorde det til 2-0.

Ludogorets fik dog bragt spænding tilbage i opgøret, da de reducerede med ti minutter igen. De formåede dog aldrig rigtigt at komme helt tilbage i kampen. Med det gode udgangspunkt mener TV2 SPORTs fodboldekspert også, at de skal avancere til næste runde.

- Jeg vil være meget skuffet, hvis ikke FC København går videre, selvom de kommer til at mangle William Kvist, som er rigtig vigtig, siger Kasper Lorentzen, fodboldekspert på TV 2 SPORT.

- Med en 2-1-sejr, og når bulgarerne skal score to mål i Parken imod et rigtig godt defensivt FCK-mandskab, så vil jeg være skuffet.

Fodboldeksperten fortæller, at han faktisk er en smule overrasket over, at FC København spillede så godt, som de gjorde. Det er københavnernes første reelle kamp efter vinterpausen, og derfor ville de naturligt mangle lidt. Men det var ikke til at se, fortæller Lorentzen.

Det er et rigtig godt resultat. Det var en meget iige kamp, og det er altid svært at spille mod et mesterhold. Kasper Lorentzen, fodboldekspert TV 2 SPORT

- De går ned og vinder med 2-1 og spiller fejlfrit pånær ved målet. Det er et rigtig godt resultat, og de står godt til hjemmekampen,

FC Københavns videre færd i Europa League afgøres om en uge, hvor Ludogorets besøger Parken.