Esbjerg satte udlændingerekord og slog Sønderjyske

Awer Mabil fejrede sit mål til 2-0 med denne maske. Han var så glad for den, at han fandt den frem igen efter kampen. Foto: Claus Fisker / Scanpix Denmark

Esbjerg fik en drømmeåbning på forårssæsonen, da holdet hjemme slog Sønderjyske 3-0 i en underholdende affære.

Forårssæsonen i Superligaen åbnede fredag aften for Esbjergs og Sønderjyskes vedkommende, da det på Blue Water Arena blev til en overbevisende hjemmesejr på 3-0.

I begge klubber har der været heftig transferaktivitet hen over vinteren, og Sønderjyske har sågar også erstattet succestræneren Jakob Michelsen, der er taget til svenske Hammarby, med uprøvede Claus Nørgaard.

Esbjerg satte desuden klubrekord med hele otte udlændinge i startopstillingen.

Om det var de mange nye spillere i startopstillingen hos begge hold eller en generel rust, der lige skulle bankes af, er ikke til at sige, men første halvleg bar præg af mange uprovokerede fejl og dårlige beslutninger.

Efter pausen åbnede kampen dog meget mere op, og de 4.540 tilskuere fik en god omgang fodbold at varme sig på.

I det 54. minut faldt således kampens første scoring. Awer Mabil spillede fikst Robin Söder fri i feltet, hvorfra den svenske Esbjerg-topscorer snød Marc Pedersen og sparkede bolden over i det lange hjørne.

Sønderjyske forsøgte herefter at etablere et pres på vestjyderne i håb om en udligning.

Esbjerg-defensiven og især den nye græske forsvarsspiller Giorgios Katsikas stod dog godt imod og afværgede alle tilnærmelser.

Og ti minutter før tid straffede vestjyderne en passiv sønderjysk opdækning, da Konstantinos Tsimikas med et fremragende indlæg fandt Awer Mabil ved fjerneste stang, der let kunne prikke 2-0-scoringen i mål.

Få minutter senere ville græske Konstantinos Tsimikas selv på tavlen, og fra kanten af det lille felt hamrede han bolden op i nettaget til slutresultatet 3-0.

Resultat betyder, at Esbjerg henter tre livsvigtige point til bundstriden i rækken, mens Sønderjyske skal kæmpe med næb og klør for at fastholde placeringen i top-6.

/ritzau/