Bo Henriksen bortvist i Horsens-nederlag

Kampens dommer blev træt af at høre på Bo Henriksens brok til sidst. Foto: Henning Bagger / Scanpix Denmark

Nicklas Helenius afgjorde kampen på et straffespark, da Silkeborg slog Horsens 1-0 i forårspremieren.

Silkeborg IF tog lørdag imod AC Horsens i de to mandskabers første kamp i Alka Superligaen efter vinterpausen.

Efter en underholdende kamp afgjorde Nicklas Helenius til sidst kampen med en straffesparksscoring til slutresultatet 1-0.

Det var en kamp med store chancer i begge ender, hvor der utroligt nok ikke blev scoret, før den rutinerede Horsens-debutant Martin Albrechtsen begik straffespark ti minutter før tid.

Resultatet betyder, at Silkeborg rykker op forbi Horsens på syvendepladsen. Begge hold er tre point efter Sønderjyske. Silkeborg fortsætter dermed deres gode hjemmebanestatistik, hvor de er ubesejrede siden august sidste år.

Første halvleg var yderst underholdende, hvor begge hold kom frem til store chancer. Silkeborg var spilstyrende, men efter godt 20 minutter var gæsterne tæt på at bringe sig i front.

En høj bold blev lagt ind i feltet og dumpede ned for fødderne af André Bjerregaard, der dog hamrede bolden på stolpen.

Blot fire minutter senere var det så Silkeborgs tur. Robert Skov slog et skarpt indlæg ind til en helt fri Emil Scheel, der fra det lille felt afsluttede lige på debutanten Steve Clarke i Horsens-målet.

Henriksen måtte op på tilskuerpladserne

Anden halvleg bød ikke på lige så store chancer som første. Jonas Gemmer flugtede bolden på stolpen, men tættere på kom gæsterne ikke i opgøret.

Ti minutter før tid fik kampen en afgørelse. Martin Albrechtsen rev klodset Nicklas Helenius omkuld i feltet, og dommer Jens Maae dømte straffespark.

Den kendelelse blev for meget for Bo Henriksen, der i den grad gav sin utilfredshed til kende over for Maae.

Til sidst blev det for meget for Jens Maae, der bad den temperamentsfulde træner om at tage plads på tilskuerpladserne.

Helenius omsatte selv straffesparket til en scoring.