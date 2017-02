Delaney scorede direkte på frispark: Endte med at blive båret ud

Thomas Delaney scorede sit første mål for Werder Bremen i kampen mod Mainz lørdag. Foto: FOCKE STRANGMANN / Scanpix Denmark

Thomas Delaney scorede et flot frisparksmål mod Mainz, men måtte siden forlade banen med en skade.

Efter fire nederlag på stribe lykkedes det omsider Werder Bremen at hente sine første tre point i 2017, men for Thomas Delaney blev 2-0-sejren over Mainz en blandet oplevelse.

Den danske landsholdsspiller scorede godt nok sit første mål siden skiftet fra FC København i vinterpausen, da han gjorde det til 2-0 midt i første halvleg, men efter pausen måtte han bæres fra banen med en skade.

Delaneys scoring faldt på et direkte frispark midt i første halvleg, da han drejede bolden over muren og ind bag landsmanden Jonas Lössl i Mainz-målet.

Forinden havde Serge Gnabry sikret det kriseramte Werder-hold en kanonstart ved at heade et hjørnespark i en bue hen over Lössl, der forgæves strakte sin lange krop til det yderste.

Delaneys arbejdsdag sluttede på en båre, da han kom galt af sted kort inde i anden halvleg, men selv uden den danske oprydder lykkedes det Werder at hive sejren i land.

Werder Bremen rykker med sejren ud af den tætte nedrykningszone. Holdet har nu 19 point på fjerdesidstepladsen.

Delaney var ikke den eneste dansker, der fik en central rolle i lørdagens bundesligakampe.

Ingolstadt-målmanden Martin Hansen reddede et straffespark i anden halvleg, da hans klub på udebane slog Frankfurt 2-0.

Hansen begik selv straffesparket, da han nedlagde Frankfurts Ante Rebic. Dommen var dog noget kontroversiel, da det så ud, som om Hansen spillede bolden, inden han bragede sammen med Frankfurt-spilleren.

Makoto Hasebe måtte dog se danskeren parere straffesparket, og han formåede heller ikke at sendte riposten i et åbent mål fra få meters afstand.

I stedet løb Ingolstadt med en overraskende sejr, der giver holdet fra Audi-byen nyt håb i bunden af rækken. Ingolstadt er stadig næstsidst, men holder med 18 point rivalerne i stram snor.

I den anden ende af tabellen var Bayern München på vej mod sæsonens blot andet nederlag, men en scoring af Robert Lewandowski i det sjette overtidsminut reddede 1-1 mod Hertha Berlin.